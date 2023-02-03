承建厄瓜多發電廠被爆「數千裂縫」 中國反駁：安全無虞
美國《華爾街日報》先前曾報導，中國幫助厄瓜多建設的一處大型發電廠出現數千條裂縫，有坍塌風險，甚至影響厄瓜多的經濟與能源。對此中國駐厄瓜多大使館回應，聲稱相關問題已由國際第三方獨立檢測機構評估，機組運行及安全無虞，反控報導涉嫌誇大。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
據報導，這座造價27億美元的科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair），2016年才完工啟用，當時還請來中國國家領導人習近平到場演說，但才過幾年，發電廠竟出現數千條裂縫，讓厄瓜多擔心，自己最大的電力來源設施可能崩潰；與此同時，科卡河周邊的山坡也受到侵蝕，威脅損害大壩。
當時厄瓜多前能源部長、石油輸出國家組織（OPEC）前秘書長歐提茲（Rene Ortiz）曾表示，厄瓜多如今面臨的問題，是因中國建設計畫提供的設備與零件「品質不佳」。事實上，有關中國一帶一路債務陷阱、爛尾工程、劣質品質的爭議，這些年不曾斷過。
中國駐厄瓜多大使館1日回覆指出，該電廠是中厄務實合作的標誌性項目，由中國水電集團承建，至今累計發電量已超400億度，佔同期厄瓜多全國發電量逾3成，有效緩解電力需求，還幫助厄瓜多從電力進口國轉變為電力出口國。
中國駐厄瓜多大使館續指，已委託德國南德意志集團TUVSUD公司，針對裂縫問題進行評估，認為水電站50年設計壽命內安全無虞，並反控有關報導強行拼湊，才會引人誤解。