2023橘子嘉年華下週開跑！實體活動回歸　爽抽大獎特斯拉

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「橘子嘉年華」自2020年開辦至今邁向第七屆，持續引領潮流、橫跨多元領域，打造國內最大型泛娛樂線上盛事。今年串聯beanfun!、漫畫星、文學星、橘子支付、樂點GASH、有閑購物等集團旗下服務打造「超橘樂園」，多種任務、遊戲、節目、測驗邀請玩家來闖關。2月6日至2月19日活動期間，在各品牌主題區完成指定任務集「FUN豆」，便有機會抽iPhone 14、 大橘純金金幣、 GASH點數、 有閑購物優惠券等豐富好禮，最大獎為特斯拉Tesla電動車一台，獎項總價值上看千萬。
此外，橘子集團也提供眾多「橘子嘉年華」期間限定好康回饋，包括新戶註冊beanfun! APP 輸入邀請碼「BEANFUN」即可獲得30元享樂金、新綁定橘子支付會員帳戶消費獨享15%零用金回饋；參與beanfun! 社團「一起SHOW」嘉年華專場，也有機會獲得由文學星、漫畫星獨家打造多款台灣原創商品與限量周邊；到fun市集收集數位收藏品，可享專屬折扣或抽《我期待 張雨生演唱會 致敬25》演唱會門票；GASH商城新楓之谷專用卡推出限量優惠；有閑購物也祭出全站滿千折百以及天天抽PS5的優惠活動；上述通路與指定通路使用橘子支付帳戶消費，滿額再享零用金回饋。
9款人氣遊戲參展 百萬個虛寶大放送
2月6日起，「2023橘子嘉年華 超橘樂園」9款遊戲，《天堂Ｍ》、《新楓之谷》、《艾爾之光》、《CSO絕對武力》、《天堂月費服》、《天堂國際服》、《天堂免費服》、《新瑪奇》、《新龍之谷》都將參展，透過5大簡單任務，輕鬆蒐集「FUN豆」線上抽獎，高達百萬個遊戲虛寶大放送；2月13日至2月19日期間完成任務，加碼再抽10萬GASH點。此外，活動期間參加beanfun! 社團「一起SHOW」，在「遊戲寶物NPC秀一波」主題中展出指定遊戲截圖，有機會抽5000 GASH點。
高雄「好神SHOW市集」登場 2/11、2/12限定
隨著疫情趨緩，「2023橘子嘉年華 超橘樂園」回應玩家渴望、強勢回歸線下，並首度移師高雄於2月11至2月12日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」，跨界在地體育賽事合辦遊戲主題日，打造身臨其境的遊戲體驗區，更串聯集團旗下各產品服務將「超橘樂園」實體化，玩家在現場各品牌攤位完成任務，即可獲得好康遊園禮，還有機會抽東京來回機票。此外，更攜手生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」打造音樂和美食的戶外饗宴，集結多攤道地特色小吃，還有糜先生、Crispy脆樂團、Leo王等人氣音樂創作者帶來精彩演出，以遊戲、美食、音樂的連續重擊刷新玩樂標準，全面加值ACGN族群的泛娛樂體驗規格。