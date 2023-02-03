中職／挑戰古巴！富邦公布自辦熱身賽程

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2/12(日) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠嘉義市（無轉播、開放進場）
2/13(一) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠稻江基地（無轉播、不開放進場）
2/17(五) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告）
2/19(日) 13:00 富邦悍將 vs. 中華隊 ＠斗六 （依主辦單位公告）
2/21(二) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告）
2/23(四) 13:00 富邦悍將 vs. 樂天桃猿 ＠嘉義縣（依主隊公告）
2/26(日) 12:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊（依主辦單位公告）
2/27(一) 19:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊 （依主辦單位公告）
「2/12悍將藍白對抗賽」注意事項：
1、「2/12悍將藍白對抗賽」須持入場券進場觀賽，每券限一人入場，115cm以下兒童可免費入場。開放入場時間：2/12(日)12:00
2、請隨身攜帶及出示入場券以利進出場查驗及兌換商品，如有遺失、恕不補發。
2、每券僅限一人使用，禁止轉借、複製、轉售、串用等違規事宜。
3、每人最多可兌換一次商品，獎項隨機抽出不可更換，恕無法兌換其他品項或折抵現金。
4、球場內開放飲食，用餐完畢請儘速戴上口罩。
5、球場內僅開放二樓內野觀眾席部分區域，移動請佩戴口罩，未開放區域禁止進入。
6、活動期間不開放簽名、合照，請切勿干擾教練、球員練習比賽。
7、請勿使用閃光燈拍照。
8、請勿攜帶寵物進場。
9、富邦悍將擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。