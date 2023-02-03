過年帶假人頭回家嚇壞媽！陸小芬《本日》練剪髮雙手快斷
親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演。今（3）日釋出陸小芬幕後花絮，影后陸小芬為戲下足功夫，學起男子理髮的傳統技藝，進行宛如「集中營」的紮實訓練。
記者黃雅琪/綜合報導
幕後花絮特別回顧40年前陸小芬榮獲金馬影后的珍貴畫面，曾以1983年《看海的日子》榮獲第20屆金馬獎最佳女主角，並以女殺手「女性復仇」的形象深植人心，這次為電影《本日公休》復出大銀幕，挑戰不同以往的戲路，演繹經營台式家庭理髮廳的理髮師阿蕊。
從來沒有幫人剪過頭髮的陸小芬，展開兩個月剪髮特訓，披毛巾、披圍巾、熱敷、刮鬍子、洗頭、梳油頭、電剪剃髮、清理髮屑樣樣來，連劇組人員都成「顧客」，甚至為了學習「動刃、靜刃」專業剪髮技術，不惜用塑膠袋和橡皮筋把手綁起來，也要正確的操作手勢，讓陸小芬一度手酸到懷疑「手有沒有裂開」。
認真且敬業的她，不僅搭捷運戴著口罩也要練手勢，還一路練到農曆過年，帶著兩顆假人頭回去圍爐，半夜把假人頭放桌上嚇壞親媽，讓親媽差點心臟病送醫，陸小芬無奈自嘲笑說：「過年抱這兩顆頭回來到底幹嘛！」《本日公休》3月3日全台上映。