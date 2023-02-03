新楓之谷、天堂參戰！橘子嘉年華進軍高雄　打造電玩市集

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📍《天堂Ｍ》：
首次與T1聯盟《高雄全家海神》合作打造「狂浪來襲」主題日，於場外《天堂Ｍ》攤位拍照打卡，當日前50名可獲得全家海神主場賽事門票！並參加「人人有獎」抽獎活動，有機會抽到Samsung Galaxy S23 Ultra 256G 墨竹綠！此外，加入官方bf! 社團可免費領取「天堂M特製補給餐點」彈珠汽水和雞蛋糕乙份。場內主題日也有豐富體驗互動內容，超過千份獨家周邊獎勵，大放送給玩家！
📍《新楓之谷》：
以最新的寒假大改版「IGNITION煙火慶典」推出系列體驗內容，完成「極速快艇」和「疊高高派對」其一關卡，可獲得限定周邊便條紙乙份，及虛寶獎勵「楓葉勇士支援箱子」乙份，送完為止。
📍《艾爾之光》：
準備多達10種限定周邊！體驗最新職業「澄四支線」現場完成指定副本關卡，或出示玩家證明及NPC合照，可累積多次轉球抽獎機會，有機會獲得：經典設定集、諾亞限量周邊、人物娃娃、職業小Q吊飾、精美畫板、13周年經典雷射卡等獎勵。
📍《CSO絕對武力》：
體驗2023全新史詩年槍「紫炫流光．無盡」挑戰經典PVE模式「災厄之章」，並捕捉NPC安娜上傳標註 #CSO就缺你一個，可獲得「活動解碼器」*1，以及活動限定的稀有榮譽勳章！
📍《天堂》：
捕捉NPC潘朵拉，上傳打卡可領取「殷海薩的加護:7天(活動)」*2、出示追蹤官方FB粉專再加碼領取「隱藏次元的沙漏」*5。
此外，2/6起於beanfun!APP參加【超橘樂園】，九款遊戲：《天堂Ｍ》、《新楓之谷》、《艾爾之光》、《CSO絕對武力》、《天堂月費服》、《天堂國際服》、《天堂免費服》、《新瑪奇》、《新龍之谷》參展，五大任務蒐集「FUN豆」線上抽獎，高達百萬個遊戲虛寶大放送，還有機會獲得特斯拉、iPhone14、999黃金等超狂大獎，橘子嘉年華，好看好玩、獎勵拿好拿滿！
線上遊戲直播、《天堂M》2/11旗幟戰菁英賽第七季！
《天堂M》2/11(六)晚上19:30推出「旗幟戰菁英賽第七季」，延伸第六季賽制的大亂鬥模式，擁有金變以上帳號可使用該變身參戰，讓挑戰難度再升級！本次獲勝血盟可獲得官方專屬榮譽「台版專屬血盟盟徽」，由獲勝兩大血盟提供盟徽意象，官方將特別與原廠溝通設計，於台版所有血盟進行使用！
此外，勝利血盟虛寶獎勵為：「傳說製作秘笈」*1、「[神秘變身卡]英雄(嘉年華)」*1、「旗幟戰第七季憑證(嘉年華)」*1、「戰神的庇護(嘉年華)」*1。
玩家觀看獎勵，達官方指定條件，將全服發放：「神秘的變身抽卡包(嘉年華)」*1、「神秘的魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1等多樣虛寶。
線上遊戲直播、《新楓之谷》2/12搶先公開全球首發「公會城」改版！
《新楓之谷》2/12(日)晚上19:30推出【全新改版內容公會城】，邀請「瘋狂老爹」、「宇正」、「圓心」，一起體驗新地圖「奧迪溫」、挑戰極限難度的「黑魔法師」、PK引燃慶典遊戲，以及搶先公開全球首發的「公會城」改版內容。兩位會長將直播中激烈對抗，輸家將有神秘懲罰！觀看直播中掃取QR Code可領取虛寶「ON AIR! 椅子」*1。