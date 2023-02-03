東海大學跨校團隊閃耀史丹佛國際競賽 勇闖世界前八強

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身為周悅儒指導教授的東海大學工設系教授羅際鋐教授表示，這項競賽已經舉辦十年，在國際上受到肯定，是標竿型的獎項，此次競賽贊助企業陣容強悍，美國上市公司Target及日本Honda公司等皆列席，可見對此次決賽之重視。
東海大學跨校際設計團隊，是台灣各大學參賽多年來，首次入圍團隊。東海大學工設系學生周悅儒，是透過畢業專題提出這個創意計畫，並邀請明志科技大學、國立臺北教育大學等校學生，組團參加此次「史丹佛全球長壽設計競賽」，並以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪得35位由設計與科技業的專家、創業投資者等所組的評審認可，贏取今年4月飛往史丹佛大學，與世界各國菁英學生一決高下的入場券。
羅際鋐教授說，工設系相當重視實作與應用，2016年和東海周鴻仁校友一起創辦「滾雪球創新」組織，開始舉辦滾雪球國際設計營，帶領學生參與國際設計競賽，至今已多次獲得國內外設計競賽大獎。
羅際鋐教授表示，周悅儒的畢業專題計畫，至少要花六個月時間討論，從問題的發想、使用者的需求、可行性評估，乃至3D建模到可以落實，每個環節都相當重要，他對周悅儒團隊可以入圍感到高興，目前仍積極修正這個作品，希望在四月正式比賽拿下大獎。
周悅儒表示，東海工設的訓練相當扎實，能入圍具有標竿意義的大賽，心裡真的很喜悅，她為這次比賽已籌備許久，目前自己跟組員也與美國的企業導師積極互動，討論如何完善設計，希望能一舉奪下金牌大獎，更期待未來東海和台灣企業可以提供資源給學生致力創作。
東海大學校長張國恩表示，這次入圍的還包括美國常春藤賓州大學、卡內基美隆大學、以及北京理工大學等名校團隊。東海工業設計系在課程規劃上，秉持博雅精神、AI跨域，設計上結合人文、工程、科技、資訊與藝術，且強調跨領域教學，此次周悅儒卓越表現，更彰顯學生積極主動進取精神，全校師生與有榮焉。