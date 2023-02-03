敏惠醫專與朴子醫院產學合作共創雙贏

為鼓勵及引導專科畢業生投入就業職場，教育部鼓勵學校透過產學合作，共同培養企業所需人才，敏惠醫護管理專科學校與衛生福利部朴子醫院於3日簽訂產學合作備忘錄，結合雙方資源與優勢，創造實習與就業的互惠，發展產學合作特色。
記者張振興/嘉義報導
朴子醫院院長賴仲亮與敏惠醫專校長葉至誠代表雙方簽署產學合作備忘錄，敏惠醫專團隊由校長帶領副院長曾瑞譙、護理部主任張文軫、學務處主任張淑惠、技術合作處主任方焄蓮、教務處老師潘君茂共同出席，與會嘉賓有立委蔡易餘、台灣長照人才品管學會理事長謝文淮。朴子醫院提供敏惠醫專護理科學生生活獎學金及畢業後就業保證，另長期照顧與健康促進管理科學生實習期間，提供住宿、實習津貼比照員工薪資，讓學生熟讀書本理論後進入醫療院所實習與臨床選習，熟悉作業模式與產業新知，實習即就業，畢業後無縫接軌投入職場。
立委蔡易餘表示，嘉義縣為全國老化之冠，朴子醫院一直秉持成為沿海地區民眾醫療保健守護之願景，提供急慢性照護，並設有護理之家、日間照顧中心、社區長照C據點等長期照顧服務，此次朴子醫院與敏惠醫專簽立產學合作，對於在地護理及長期照顧人力培育及留任，有重大意義。
院長賴仲亮指出，與敏惠醫專建立長照深度合作的模式，提供生活獎學金、實習津貼及住宿機制減輕家長負擔，安心就學、就業，發展學生與護理及長照實習的產學合作特色，讓就讀護理及長照科的沿海鄉親子弟之後返鄉投入護理照護及長期照顧服務工作，學習在敏惠，就業在朴醫，希望強強聯手，培育留任專業人才，守護民眾健康。