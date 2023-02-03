兩岸復航？公衛專家：應分階段開放航點、入境對象

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洪子仁分析，觀察全世界趨勢，日本跟美國將於5月把新冠肺炎降為流感等級，世界衛生組織目前仍把新冠持續放在PHEIC（國際公衛緊急事件）最高等級，原因是認為疫情仍處過渡點，且中國於去年12月突然開放是一個變數，要持續關注，也要留意是否有新的變異株，但中國疫情若無明顯變化，預估世界衛生組織也有可能在今年4月，把新冠肺炎從PHEIC的最高等級中移除。
洪子仁表示，從國外的角度來看，整個解封的狀況時間表已經清楚都排出來，兩岸復航就應根據國內外疫情、科學與證據綜合考量，決定應用何種步驟方式開放兩岸的航線與入境對象和配套措施。
洪子仁建議，開放航點與入境對象應要連動，航點若一次全面開放，最大的問題就是載客人數不足以支撐航點需求，因此航點應採逐步開放，可先從往來台灣最密切的航點如南京、廣州等最有迫切性的，在第一階段優先開放，「航點的開放應該是循序漸進」。
談及中國疫情，洪子仁說，從邊境檢測，中國入境陽性率不停在下降，可顯示中國疫情處於趨緩狀態，台灣疫情雖在年後有一小波回升，但除非有新的變異株入侵，不然很快就會趨於穩定，接下來還會陸續鬆綁防疫管制，因此兩岸復航可以先從最迫切的航點增加，不過一定要同時配合入境對象的擴充，目前是本國籍人士等，下一步可以開放專案或是有商務需求者，可透過簽證開放特定中國籍人士來台，增加這些航點運能需求，「當然短期內不會開放大陸居民來台旅遊，這個是最後的選項，可能是今年6月以後的事了。」
洪子仁認為，兩岸復航不需要去特別討論台灣疫情，本土疫情在2月以後就會漸漸趨緩，且只要醫療量能能承載確診人數，不影響正常社區活動，大家已經習以為常，因此現在就可以開始規劃兩岸復航事宜，分階段逐步增加航點、入境對象。
洪子仁呼籲，從疫情回復到後疫情如常的生活，「我們是不會走回頭路的」，不過兩岸復航後，最重要的觀察指標是要關注是否突然有大規模疫情拉升、產生新的變異株，目前看來雖是沒有，但仍要持續對入境對象進行病毒基因監測，本國也要觀察國內外疫情進行滾動式修正。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。