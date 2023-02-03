新住民元宵節體驗活動　用客家花布手作天燈

元宵節將屆，為讓新住民家庭及社區居民皆能體驗客家農曆過年的習俗文化，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站特別於2日上午10時結合冬山鄉公所假蘭陽大興振安宮旁的社區活動中心舉辦「新住民平安天燈慶元宵」活動，由宜萱婦幼關懷協會藍靜宜理事長帶領現場40餘名新住民家庭與社區居民一起同歡。剛入境新住民家庭透過此次活動，不僅對於客家文化有進一步的認識與瞭解之外，並且藉由客家花布材料手作天燈，讓大家在元宵節前夕，一同祈福新的一年平安吉祥。
記者賴正琳／綜合報導
活動首先由振安宮志工們帶領現場民眾前往該活動中心2樓所設置的客家文化故事館，導覽解說館內所陳列的傳統農具及三合院模型等文物，並且引導觀賞3D互動式影片，另外，由宜萱婦幼協會藍理事長現場向新住民家庭解說天燈的由來，並一邊示範利用客家花布及LED燈等材料手作天燈，並講解說明天燈製作方式，大家亦紛紛將親手合力完成的天燈與家人一同分享祈福新年好運。
此外，藍理事長也用介紹應景食物的方式，進一步地說明農曆過年象徵的吉祥意涵，例如：菜頭表示好彩頭、橘子代表大吉大利及年糕意味著步步高升等。越南新住民阮氏草女士表示：「我還在學習中文，今天的課程很有趣，讓我知道各項過年食物代表的意義跟不同文化，製作天燈時更感到平靜與喜悅，跟家人一起製作天燈是很有趣的活動。」
冬山鄉林峻輔鄉長表示，本次活動讓社區居民與新住民家庭都能在活潑且溫馨的氣氛下深入認識客家的習俗與文化，讓不同族群之間展現包容及尊重文化差異，深具民族融合的意義。
移民署宜蘭縣服務站表示，移民署自今（112)年2月1日起至同年6月30日止，推動「擴大逾期停（居)留外來人口自行到案專案」，專案期間初次自行到案且符合一定條件者從寬論處，採免收容、繳最低罰鍰2千元，且得不管制禁止入國期間等措施，希望幫助在台逾期外來人口儘速平安返鄉，早日與母國家人團圓。