7-11開賣進香隨取卡！白沙屯媽祖有保佑 保證現賺30元
一年一度的「白沙屯媽祖北港進香」將於2月12日啟程，鎖定民眾進香裝備需求，7-11特地開賣白沙屯媽祖、大甲媽系列周邊，跟全民一起瘋媽祖！門市預購推出專區，除了每年必收藏的鑾轎、娘傘等造型紀念酒，另有多款白沙屯媽祖周邊，讓信眾隨身攜帶。2月8日起再加碼開賣「白沙屯媽祖進香隨取卡」，售價520元，保證放大至550元，買就現賺30元。
記者黃韻文/綜合報導
白沙屯拱天宮媽祖的「粉紅超跑」，每年都有上萬人追隨，今年長達9天8夜的「白沙屯媽祖北港進香」將於2月12日啟程。7-ELEVEN門市率先推出「瘋媽祖」預購專區，規劃10多款限量周邊，首推與金門皇家酒廠合作的「白沙屯媽祖進香祈福酒」，每瓶附贈白沙屯媽祖過爐的小神衣造型御守。
此外，限量的「白沙屯天上聖母鑾轎＋娘傘紀念酒組」，以針織手工轎套與十足仿真的鑾轎造型瓷瓶，猶如白沙屯媽祖的粉紅超跑，另附針織白沙屯日月扇一對、平安符及文創迷你壓轎金，預計也是熱門蒐藏組合，此外還有白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒、白沙屯娘傘紀念酒、白沙屯媽祖開運招財錢母。
2月8日起門市再加碼開賣「白沙屯媽祖進香隨取卡」，每張售價520元，保證放大到550元，等於買就現賺30元，且憑卡到門市買指定糖果再享9折優惠。