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邀新住民打糍粑　歡慶春節月份

▲新住民分享異國美食。（圖／移民署）
▲新住民分享異國美食。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

每逢佳節倍思親，為紓解新住民思鄉情懷，移民署南區事務大隊屏東縣服務站特別於日前辦理「『貓』年回娘家─搗麻糬、吃團圓飯」活動，邀請新住民家庭與該站同仁同樂。活動中除了進行搗麻糬、做糍粑等年節活動體驗，更準備新住民姊妹親手做的越南、印尼及台灣年節美食讓大家品嚐，眾人吃吃家鄉菜、說說家鄉話，還分享家鄉年節文化，讓無法回鄉的新住民朋友能一解鄉愁，感受回娘家過年的溫暖氣氛。     

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來自越南的小莉開心分享自己母國年節文化，笑稱自己其實是「喵星人」，原來越南傳統12生肖中排名第四的不是兔子，而是「貓」，所以在越南，今年是「貓年」，而非「兔年」；來自福建的新住民阿英也分享自己老家的過年習俗，她表示，每到過年前夕，家家戶戶就會開始準備搗麻糬，稱作「打糍粑」，是用熟糯米飯放到石槽裡，再用木槌搗成泥狀製作，根據各地的做法與名稱不同，又叫做「麻糍」、「糍粑」或「黏糕」。而黏糕又與年糕諧音，有年年高升的寓意，也有把錢「黏」進門的意涵，所以過年時家家戶戶都會吃上一口糯米製品，祈求今年財運亨通、五穀豐收。     

除了有趣的搗麻糬體驗，現場還有「品嚐家鄉好味道」活動，不僅準備台灣年節傳統美食，諸如蘿蔔糕，讓食用的人能有「好彩頭」；「刈包」又稱「虎咬豬」，有「福咬住」的涵義；以及狀似元寶的「水餃」，象徵財源廣進。另外還有新住民姊妹親手做的家鄉特色料理，印尼薑黃飯、蝶豆花春捲、廣式腸粉、印度爆漿脆球餅、印度糖圈圈以及越南年節必吃的方粽與越南年糕等等，藉由家鄉美食慰勞新住民朋友一整年的辛勞，同時期許來年都能有福有財、好運連連。     

從越南嫁來台灣多年的碧蓮做了排骨湯、油飯和滷蛋來和大家分享，這些都是她向婆婆學來的道地台灣味，她表示，自己剛嫁來台灣時中文說不好，廚藝也很生疏，和婆婆學習之後，過年不僅可以煮出一整桌年菜，台語吉祥話也說得很溜，現在更靠著一手好廚藝，經營屬於自己的滷味店。「請你吃麻糬，祝你年年賺大錢」，碧蓮拿起自己親手搗的麻糬，對在場的新住民姊妹用台語傳遞祝福，希望新的一年大家都能財源滾滾。     

屏東縣服務站站主任武淑賢表示，移民署就是新住民朋友的娘家，藉由舉辦搗麻糬及吃團圓飯等年節活動，讓無法返鄉過年的新住民朋友能感受到移民署的溫暖，除了能一解思鄉之愁，也能互相了解不同國家的新年文化。另外，移民署特別提醒新住民及移工朋友，年節送禮時一定要多加留意肉製品來源產地，切勿上網購買來路不明及跨境輸入肉品，或委託親友攜帶入境，千萬不要因為想念家鄉味，誤觸法令而付出高額罰款。

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