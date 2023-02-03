邀新住民打糍粑　歡慶春節月份

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除了有趣的搗麻糬體驗，現場還有「品嚐家鄉好味道」活動，不僅準備台灣年節傳統美食，諸如蘿蔔糕，讓食用的人能有「好彩頭」；「刈包」又稱「虎咬豬」，有「福咬住」的涵義；以及狀似元寶的「水餃」，象徵財源廣進。另外還有新住民姊妹親手做的家鄉特色料理，印尼薑黃飯、蝶豆花春捲、廣式腸粉、印度爆漿脆球餅、印度糖圈圈以及越南年節必吃的方粽與越南年糕等等，藉由家鄉美食慰勞新住民朋友一整年的辛勞，同時期許來年都能有福有財、好運連連。
從越南嫁來台灣多年的碧蓮做了排骨湯、油飯和滷蛋來和大家分享，這些都是她向婆婆學來的道地台灣味，她表示，自己剛嫁來台灣時中文說不好，廚藝也很生疏，和婆婆學習之後，過年不僅可以煮出一整桌年菜，台語吉祥話也說得很溜，現在更靠著一手好廚藝，經營屬於自己的滷味店。「請你吃麻糬，祝你年年賺大錢」，碧蓮拿起自己親手搗的麻糬，對在場的新住民姊妹用台語傳遞祝福，希望新的一年大家都能財源滾滾。
屏東縣服務站站主任武淑賢表示，移民署就是新住民朋友的娘家，藉由舉辦搗麻糬及吃團圓飯等年節活動，讓無法返鄉過年的新住民朋友能感受到移民署的溫暖，除了能一解思鄉之愁，也能互相了解不同國家的新年文化。另外，移民署特別提醒新住民及移工朋友，年節送禮時一定要多加留意肉製品來源產地，切勿上網購買來路不明及跨境輸入肉品，或委託親友攜帶入境，千萬不要因為想念家鄉味，誤觸法令而付出高額罰款。