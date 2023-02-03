兩岸復航非實質政策　分析師：短線反彈但不宜看中長線

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為此，亞洲投顧分析師鄭偉群表示，兩岸航點部分恢復屬於解封題材，其實過年前相關旅遊、觀光股已經漲一波了，華航與長榮航也因為預期解封帶來人潮商機，股價慢慢有底部墊高的跡象，短線上這些解封概念股當然有反彈的空間，持續向上走勢是很有可能的。
但鄭偉群也說，其實航空業因人事、維修成本都很高，且油價也是居高不下，因此短線上若要看反彈，要看有沒有辦法站上年線，畢竟前一波跌下來，現在還沒有站上年線，不過距離年線已經不遠了，這時候操作就不要過分追高，如果發生反彈爆量，就要注意得拔檔。
至於海運股，其實海運一月份真的很差，許多甚至沒有接到單，且SCFI運價指數已經大跌8成，因此陽明、萬海、長榮今年第一季可能虧損，更何況大家對整體經濟還是很悲觀，再加上地中海航運跟馬士基拆夥，會不會低價搶單都需要持續觀察、小心操作。
但鄭偉群也說，陽明股價現在64.5元，淨值是94元多，股價低於淨值，顯然股價被低估了，畢竟去年獲利不錯，接下來還有除權息行情，因此有機會在除權息之前跌深反彈。只是，要大幅往年線靠近不太容易，建議反彈到一定階段，出現爆量走勢，可以找量縮的買點再做承接。
至於台灣觀光飯店餐飲或是相關解封概念股，去年已經大漲一波了，前幾天還可以看到王品攻上新高漲停，但隔天又大跌，代表市場主力已經有點邊拉邊洗，甚至要下車的跡象。另外，有些飯店股本益比20倍、30倍，這時候追價就有相當大的風險，不宜過分追價。
鄭偉群建議可以觀察龍頭股，像是食品餐飲類股看王品、觀光股看晶華，參考他們的走勢，如果利多出來但漲不動了，這時候就要逢高做獲利了結。
至於兩岸復航會不會對設廠中國的產業公司有信心面的加持？鄭偉群認為這僅是部分航點的恢復，不是一個補貼或是支持的實質政策面，因此影響股價不會很深遠，除非中國大陸哪天宣布要補貼手機產業，這時候相關電子股才有可能動起來，就像美國對電動車產業有補助，鴻海也因為發展電動車而布局美國，這時候股價才有可能漲得動。