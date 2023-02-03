兩岸旅遊復甦要等到下半年　業者憂：機位價高難求恐重演

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不過，儘管上海還是上海，北京也還沒變成東京，且旅遊產業雙邊的民間交流頻繁，但李奇嶽提醒，旅遊商品從開放、上架到出發起碼要三個月，也就是說，就算在2月宣布開放，要真的能夠走團也要到4月之後，「希望政府能在不受疫情影響下，能盡量開放的就儘速開放」。
而易飛網董事長特助李道珩受訪也提到，目前大陸的疫情對台灣來說並沒有那麼透明，現階段的開放對於台商、陸配的族群會比較有吸引力，但不會那麼快有旅客，以目前的市場觀察來看，要到第三季兩岸的雙邊觀光才會較為明朗。
「如果說政府的禁令確定解除，中國大陸在商務、觀光上，深受長輩們青睞去中國旅遊，我們也在和當地的旅行社研究形成變化與旅遊生態的改變，我覺得在政府正式宣佈可以開放後，一個月以內就可以推出產品」，但李道珩認為，機位還是最大的挑戰，舉例來說要飛日本、韓國，因為在疫情期間的人員調整、調動，二線城市的地勤人力不足，推測中國大陸可能也有這樣的問題，其他的二線城市可能沒有辦法做大量的旅客吞吐，而可提供的機位少，價格就會相對高，關鍵影響旅客的出遊意願。
另外，台灣前三大旅行社之一的知名旅遊公司總經理也受訪指出，市場對於兩岸的開放抱持肯定與期待，以品牌來說，大中華地區的團體旅遊佔比達到12%，將近8萬人左右，事實上是很多的，有很多公司行號或是企業的獎勵旅遊也都很喜歡選擇中國大陸，逐步恢復速度當然是希望越快越好、越廣越好。
而談到兩岸旅遊復甦，該名總經理指出，票價會是相當重要的原因，以去（2022）年看來，恢復的力道沒有大家想像的那麼快，團體旅遊目前大概只恢復的3成到4成左右，兩安旅遊要看航空公司有沒有發位子，「老實說兩岸民間的交流一直都在，也有很多商務往返，如果兩岸發展可以讓一切自由市場化，是業者最期待的」。
他預估，對消費者來說，初期的票價可能對旅遊幫助不大，要到第三季，旅遊復甦才會比較看得出來，且市場恢復狀況會再往前邁進，加上航空公司也要逐步恢復規劃，慢慢外國籍的航空公司也恢復航點、航線，那麼當市場有近一步的消息，像日本5月7日可能降級，大家的進出才會更加自由。