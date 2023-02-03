雇用失聯移工蓋大樓遭罰55萬元 所持透天厝將進行法拍
法務部行政執行署屏東分署於下週二（7日）辦理「123拍賣會」，本次將法拍義務人座落於枋山的透天厝持分。老闆為營造公司的下包商，104年間雇用8名印尼移工在淡海新市鎮的新建大樓工地綁鋼筋，經移民署專勤隊查獲移工原係申請來台在漁船或塑膠廠工作，或從事家庭看護，卻離開原就業地失聯後，在義務人承包的案場擔任綁鐵工，新北市政府勞工局以義務人聘僱他人所申請之外國人工作，違反就業服務法規定，對他開罰55萬元，義務人遲未繳納，案件移送至屏東分署執行。分署受理後拍賣他名下位於枋山佔地44坪的透天厝，義務人持分為4分之1，目前已進入二拍，底價39萬1000元。另外，依法該移工收容期間之伙食費及遣返所需之旅費，亦由義務人負擔，屏東執行分署呼籲大家千萬不要僱用非法外籍勞工，避免得不償失。
記者賴正琳／綜合報導
本次聯拍動產物件全部為股票，由地下金融教父萬眾所持有的華泰商銀股票共377 股，由於上次未拍出，本回進入二拍，只要達一拍底價一半就有機會帶走，另外還有群祺科技與台畜敦南股份有限公司股票，2月7日上午 9 點半開放觀 覽、10 點登記領號碼牌、10 點半喊價，價高者得標。
本次不動產另有座落內埔、枋山與里港的土地，以及三地門、泰武與獅子 鄉的原住民保留地。屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在 2 月 6 日以前寄達「屏東北平 路郵局第 49 號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於2月7日當天下午 2 點半至 3 點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。