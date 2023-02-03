兩岸復航時間太保守？商總許舒博籲：可以快一點

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許舒博昨（2）日與陸委會主委邱太三討論過程中提到，現在的航空公司因客流量不夠，即便開放航點也不一定能飛，但他認為，開放航點後，「能不能飛」的問題自然會由航空公司自己去評估，並依據航運量的多寡去分配班次，目前只開放給商務客，航運量當然不大，假使開放給觀光客，航運量會有所提升。
針對過往兩岸航點對台灣經濟的效益如何，許舒博以觀光業舉例，來台旅遊的觀光客會買台灣糕餅回家的大部分來自中國或香港，且有一部分的觀光客訂購糕餅是以「箱」為單位，不僅如此，假使開放觀光客入台，對於台灣飯店業、伴手禮業、計程車業、遊覽車業，皆會有顯著提升的效果，因此台灣想要創造內需市場以外的經濟發展，重點就在此。
其實不只台灣，許舒博談到，香港政府為拚觀光，宣布免費送出50萬張機票給海外觀光客，以抽獎、先到先得、「買一（或以上）送一」等方式贈送，甚至已邀請香港知名藝人郭富城、鄭秀文拍攝形象影片推廣香港觀光，他們的策略是，只要能成功帶動觀光產業，觀光客的在地消費也會連帶使其他產業發展一併提升，所以航點的設計若純粹只提供給台商往返兩岸，實質的效益不大，勢必要開放觀光客，提升的實質效益才會顯著。
針對國台辦呼籲台灣恢復兩岸16個直航航點，交通部長王國材今日也受訪表示，目前正與陸委會及衛福部討論中，許舒博指出，航點恢復攸關兩岸未來在經貿，以及觀光旅遊上的交流，因此航點開放必須拉出確切時程，「據我所知，應該會在清明節，3、4月前後」，透過與交通部次長祁文中、衛福部政務次長王必勝討論後，他認為開放結果偏正向，但確切時間仍然無法掌握。
許舒博坦言，政府在恢復航點方面有些保守，「我是覺得可以快一點，不需要太保守」，他理解政府考量疫情發展，但感染率似乎已經沒那麼重要了，死亡人數或重症人數太多才可怕，「畢竟輕症就像感冒，你會管一天有多少人感冒嗎？政府因為感冒要管制人流、物流，甚至是國境？」現在疫情已趨向流感化，世界潮流也是如此，「讓我們逐步開放吧！」