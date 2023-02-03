大手拉小手企劃　新北高中生攜手外籍大學生共樂

我是廣告 請繼續往下閱讀
石碇高中以「追尋童年牛仔的樂高手槍」為主題，邀請佛光大學的外籍生參與學校新創的FRC（FIRST Robotics Competition）課程，協力組裝樂高橡皮筋手槍，進行神射手爭奪賽。學生周庭緁表示，自己雖不擅長用英語溝通，但只要勇於開口，就會發現沒有想像中困難。巴拉圭的外籍生魏明然邊組裝樂高手槍時，邊說道，幸虧有石碇高中學伴以英語細心講解，讓自己順利參與一場有趣的牛仔爭奪賽。
淡水商工師生與淡江大學印度籍大學生，則是聯袂探訪在地歷史文化脈絡，從姑娘樓（真理大學校長室）、婦學堂(淡江中學校史館)、淡水女學堂(純德小學)、淡水女子公學校(文化國小)，再走進淡水女路，以真人行動劇結合古蹟走讀的形式，一窺淡水傑出女性的貢獻。也以台灣第一位女醫師蔡阿信在淡水女學堂就讀的故事，想望當年蔡醫師如何突破男尊女卑的框架，完整接受醫學教育。中外、大小學伴在驚呼淡水女力的崇敬聲中，視角由在地走向國際。
另外，淡水商工的小學伴還帶著外籍生體驗傳統製書工藝，一針一線縫製出屬於自己的書香世界，雙方互留親筆簽名。淡水商工學生林郁庭表示，外籍生的主動熱情，舒緩了自己的緊張，逐漸習慣用英語跟他們聊天，進而感受到各國多元豐富的文化特色，未來想走出台灣，認識不一樣的世界，結交更多不同國家的朋友。
三民高中則是尋訪新北深度文化，首站來到三峽祖師廟，學生用英語向銘傳大學的外籍生介紹建築風格，中外學子一起感受台灣傳統廟宇莊嚴肅穆的氛圍。也到鶯歌老街體驗當地傳統手作活動藍染及手拉坏，製作獨屬於自己的布料及陶瓷作品。學生李珮蓁表示，和外籍生在祖師廟找尋西方元素設計，就像是一場中西合璧的文化探險。
新北市教育局長張明文表示，學校將課程結合在地文化，以生動活潑的方式，讓學生結交異國朋友，增加語言與文化交流經驗，拓展在地化、國際化的宏觀思維。期待未來能有更多學子加入計畫，從認同自己的文化做起，藉由分享，增進全球移動力、溝通力、實踐力，以因應未來國際化的挑戰。