黃偉晉挑戰寵物美容師執照 自責幫狗剪指甲「意外流血」
台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》日前開播，由陶晶瑩擔任執行長，曹佑寧、郭書瑤、許富凱和黃偉晉擔任實習生。而下月就要考取寵物美容師執照的黃偉晉，受訪時表示有些壓力，最擔心的項目就是剃毛，還曾在幫狗狗剪指甲時，不小心剪到流血，「至今還是覺得是最難的課題，內心有些陰影。」坦言還好是剪到血管前端，所以狗狗沒有太大的痛感和反應。
記者侯家瑜/台北報導
談到最崩潰的經驗，黃偉晉透露因為江宏傑的狗狗看不太到，所以要特別小心，還開完笑說：「我心想他今天幹嘛來，我是對主人喔！不是對狗，畢竟我還是新手，對狗還不太熟。」更說自己應該是酬勞最低的主持人，另外，他也分享體驗當寵物美容師後，手上被狗抓的傷痕變很多，不過痕跡大概只會留一天。黃偉晉過去參加過選秀節目《超級星光大道》，當時就與主持人陶晶瑩接觸過，2人多年後有緣一起合作，他形容對方是個親切的姊姊，在節目上很能掌控全場，私下也不會有令人高高在上的感覺，「我當時唱歌很爛，但她都會給我鼓勵，用自己的方式安慰我。」
黃偉晉日前與朋友飛往日本旅遊，表示出國前行李多達26公斤，還額外支付1800元的超重費，透露在日本購物欲大增，「我甚至穿700元的褲子，買下2萬元的外套。」直言用5萬元台幣換的日幣全花完，剩下的就刷信用卡，「我不敢算我花多少，帳單還沒出來。」逛街行程滿檔的黃偉晉，自爆在日本沒有時間享受夜生活，更現場開黃腔，「頂多就是去藥妝店看情趣用品，但飛機杯對我來說沒感覺，我手比較厲害。」