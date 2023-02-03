聯發科首季營收估年減29到35%　Q2需求增溫有機會好轉

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回顧2022年，受到總體經濟不確定性影響，全球半導體產業的需求變化快速，公司2022 年全年營收及獲利仍創下歷史新高，尤其是三個營收類別，包括手機、智慧裝置平台及電管理晶片，皆連續四年成長。
展望2023年，全球5G、WiFi 6/6E/7、10GPON升級的市場趨勢持續，聯發科陸續推出5G旗艦手機晶片、5G NTN衛星通訊晶片、適用於全球生態系統的WiFi 7晶片等產品，拓展全球市場。
其中，聯發科技5G旗艦天璣9000系列晶片在推出的2022年，已在中國大陸市場取得超過20%的安卓旗艦手機市佔。近期天璣9000+晶片導入數款旗艦摺疊手機，採用最新一代天璣9200晶片的Vivo X90與X90 Pro銷售更高於前一代旗艦手機，預期聯發科技2023年在旗艦市場的市佔將持續提升。
聯發科技衛星通訊產品支持3GPP 非地面網路(NTN；Non-Terrestrial Network)標準，透過現行的行動通訊技術及生態系統實現衛星通訊，與其他基於獨有技術的解決方案相比，更容易有規模地成長。第一支採用聯發科技NTN方案的智慧型手機由英國公司Bullitt製造，於第一季開始貢獻營收。
聯發科技完整的WiFi 7生態系統已開始迎接新的技術升級週期，持續在高階路由器、筆電、有線連結網路及電視等產品取得市佔率，於第一季開始貢獻營收。
隨著中國大陸解封且全球經濟相對穩定的情況下，聯發科相信需求的能見度在接下來幾個月將逐漸改善，公司的業務自第二季有機會好轉。電視及WiFi的需求在第一季已見到微幅回溫。因此，第一季將有望為公司的營運低點，會持續恪守價格紀律以保護獲利能力。
第一季營收以美金對台幣匯率1比30.5計算，將在930億至1017億之間，季減6%至14%、年減29%至35%。營業毛利率預估將為47.5%±1.5%，費用率預估將為33%±2%。
展望2023年，全球總體經濟環境仍然存在不確定性，但重申公司的股利政策，2023年配發的現金股利將包含基於80%到85%配發率的常態現金股利，以及每股新台幣16元的特別現金股利。