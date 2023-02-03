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聯發科首季營收估年減29到35%　Q2需求增溫有機會好轉

▲IC設計龍頭聯發科今3日召開法說會，2022全年營收達5488億，每股盈餘達74.59元，再創歷史新高，但今年第一季表現可能是今年谷底。（圖／NOWnews資料照片）
▲IC設計龍頭聯發科今3日召開法說會，2022全年營收達5488億，每股盈餘達74.59元，再創歷史新高，但今年第一季表現可能是今年谷底。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

IC設計龍頭聯發科今日召開法說會，2022全年營收達5488億，每股盈餘達74.59元，再創歷史新高。重申80%到85%配息率加上每股新台幣16元特別現金股利的股利政策。展望未來，終端需求下滑趨勢開始有止穩的跡象，毛利率可望相對穩定。聯發科表示，儘管整體通路及客戶的庫存在經過幾個季度的調整後已漸趨正常水位，多數客戶在第一季依舊相當謹慎地控管庫存，而WiFi及電視在第一季已見到需求微幅回溫。

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聯發科執行長蔡力行今日表示，公司去（2022）年第四季營收在營運目標的下緣，主要因客戶在這段期間轉為更加保守，去年11月中，在中國大陸解封初期及疫情快速傳播下，終端需求轉弱，因此在見到需求因為解封而復甦之前，客戶在現階段對於庫存控管依舊相當謹慎。第四季毛利率約達營運目標的中間值。

回顧2022年，受到總體經濟不確定性影響，全球半導體產業的需求變化快速，公司2022 年全年營收及獲利仍創下歷史新高，尤其是三個營收類別，包括手機、智慧裝置平台及電管理晶片，皆連續四年成長。

展望2023年，全球5G、WiFi　6/6E/7、10GPON升級的市場趨勢持續，聯發科陸續推出5G旗艦手機晶片、5G NTN衛星通訊晶片、適用於全球生態系統的WiFi 7晶片等產品，拓展全球市場。

其中，聯發科技5G旗艦天璣9000系列晶片在推出的2022年，已在中國大陸市場取得超過20%的安卓旗艦手機市佔。近期天璣9000+晶片導入數款旗艦摺疊手機，採用最新一代天璣9200晶片的Vivo X90與X90 Pro銷售更高於前一代旗艦手機，預期聯發科技2023年在旗艦市場的市佔將持續提升。

聯發科技衛星通訊產品支持3GPP 非地面網路(NTN；Non-Terrestrial Network)標準，透過現行的行動通訊技術及生態系統實現衛星通訊，與其他基於獨有技術的解決方案相比，更容易有規模地成長。第一支採用聯發科技NTN方案的智慧型手機由英國公司Bullitt製造，於第一季開始貢獻營收。

聯發科技完整的WiFi 7生態系統已開始迎接新的技術升級週期，持續在高階路由器、筆電、有線連結網路及電視等產品取得市佔率，於第一季開始貢獻營收。

隨著中國大陸解封且全球經濟相對穩定的情況下，聯發科相信需求的能見度在接下來幾個月將逐漸改善，公司的業務自第二季有機會好轉。電視及WiFi的需求在第一季已見到微幅回溫。因此，第一季將有望為公司的營運低點，會持續恪守價格紀律以保護獲利能力。

第一季營收以美金對台幣匯率1比30.5計算，將在930億至1017億之間，季減6%至14%、年減29%至35%。營業毛利率預估將為47.5%±1.5%，費用率預估將為33%±2%。

展望2023年，全球總體經濟環境仍然存在不確定性，但重申公司的股利政策，2023年配發的現金股利將包含基於80%到85%配發率的常態現金股利，以及每股新台幣16元的特別現金股利。



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