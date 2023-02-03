深夜12點闖停屍間拍《我和鬼》！許光漢坦言：倒抽一口氣
導演程偉豪最新動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，集結演員許光漢、林柏宏、王淨、馬念先、蔡振南等人聯合演出，描述許光漢飾演恐同男警吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，一人一鬼為揪出害死毛毛的凶手，讓他完成遺願安心升天投胎，過程卻扯出重大刑案及一堆荒謬事。今（3）日，電影舉行媒體聯訪，許光漢透露自己有一場戲在停屍間拍攝，現場氣氛格外緊張。
記者黃雅琪/台北報導
王淨在片中飾演「地表最正警花」林子晴，臥底造型百變，多場動作武打戲更親自上陣，只是臉上的妝容特別濃艷引起觀眾關注，導演程偉豪解釋：「那時候是故意的，就是她的登場戲，因為要揭曉她是一個在警局裡面被當花瓶的角色。」王淨還補充，由於化妝師技術太高超，怎麼樣化妝都很美，最後定裝的時候是她自己動手化妝才完成導演想要的樣子。
至於在片中，王淨經常遭受警局同仁「職場性別歧視」一事，現實生活中的王淨也有遇過類似事件，她提及：「有人說我長得就是一副心機很重的樣子，長得比較聰明就一定是怎樣，我就想說一堆自以爲很了解我的白痴。」面對外界的惡意攻擊，王淨透露自己不會正面與對方衝突，不要特別在意就好。
由於劇情設定以「冥婚」為主軸，演員群被問及有沒有遇過靈異事件，王淨直呼：「沒有，然後我也希望我不要遇到，因為我真的很怕！」林柏宏則是開玩笑說：「我常遇到靈異的事呀！就是常看程偉豪導演的電影。」眾人大笑，還以為林柏宏要開嗆程偉豪導演。
片中一幕在停屍間拍攝的戲，導演透露：「本來希望白天去，但因為對方要營業所以只能借深夜，所以拍完醫院的戲之後就直接過去拍，大約晚上12點多進場。」許光漢回憶起拍攝那場戲時的心境：「那場戲我們是要鬧！所以比較『ㄍㄧㄥ』一點，因為心裡要尊重又要演喜劇，有時候會倒抽一口氣這樣。」而扮演屍體的演員張再興，也是直接躺入冰櫃拍攝。