歌劇院嶄新「藝想春天」系列 11檔國內外鉅作非看不可

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除了巨星加持，劇場魔法師羅伯．勒帕吉將帶來《庫維爾1975：青春浪潮》，故事背景在1970年代的加拿大，內容充滿詩意，也包含心理層面的主題，像是情慾的覺醒、青少年時期的苦惱、同時又有點類似致敬《哈姆雷特》。法國劇場界編導奇才波默拉，也將帶著最新力作《童話與傳說》來臺，講述關於青春期自我建構和AI神話的寓言故事。
2021年在《爆發年代》以不間斷的獨白、歌舞及模仿訴說嬰兒潮世代歷史，造成熱議的瑞克．米勒，將以續作重返歌劇院，帶領觀眾穿梭1970-2020年。他也透過影片表示：「我很高興即將回到臺中，帶來《爆發年代千禧雙部曲》的亞洲首演，歡迎帶著小孩、父母一起來看演出，絕對會讓你們經歷一場美好的爆發年代！」。
此外，雲門舞集50週年大作《薪傳》，將由林懷民和朱宗慶再度攜手，帶領新世代的舞者「渡海」。布拉瑞揚舞團帶來新作《我．我們》，邀請排灣族藝術家磊勒丹以獨特的畫風展現排灣生命觀。另結合機械手臂、多媒體投影、舞台裝置的音樂，展演的《仍…息在零地》，將於5月20日起演出三場。
「NTT Arts NOVA 藝想春天」全新系列11檔節目，將自3月10日起至6月4日演出，除了上述7檔國內外精選節目外，還有歐洲最前衛的瑞典哥德堡舞團，將以雙舞作《Skid》&《SAABA》首度來臺跟觀眾見面。謝杰樺╳安娜琪舞蹈劇場帶來的《肉身賽博格》，《墨》是黃翊解重構董陽孜書法之舞，以及歌劇院新藝計畫─綠能藝術創作《在消逝之前，能不能喜歡我？》
歌劇院藝術總監邱瑗表示，NOVA是耀眼的新星、是一種探索，「NTT Arts NOVA 藝想春天」希望為節目找到新的定錨：以新物件、新眼界、新觀點、新媒體來切入。歌劇院從5年前就希望打造一個非典型的劇場，希望大家跟我們一起帶著好奇心、用全新方式觀賞演出。