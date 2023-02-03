農工循環基地展「屏食力」　推屏東十大伴手禮

屏東是農業與觀光大縣，屏東縣政府城鄉處農工循環基地，為呈現屏東農業大縣「農食力」，即日起至3月31日推出了「屏食力伴手禮特展-屏東十大伴手禮品牌及技術展覽」、「未來行動餐廳公車」與「循環星空市集」。
記者陳美嘉／屏東報導
「屏食力伴手禮特展-屏東十大伴手禮品牌及技術展覽」，包含御巧可可巧克力坊、巴榮隆農場與潮州牛肉福與等。其中職人品牌「長安製麵」，針對一年四季的風向與日照長度，動態調整通風循環機制，方便麵條晚上風乾與白天日曬，並參照氣候溫濕度變化，調整水粉比例、配合夏冬兩季季風變化等參數等製作「日曬麵」，充滿技術含量。「村長的水果」，則使用真空高壓氣炸技術製作，控制溫度曲線和氣炸時間，透過非油炸保留營養成分和香氣，增加食材口感，相當受到消費者青睞。
「循環星空市集」展出品牌眾多，分別有透過合法漂流木且全手工製作的「巧豐木工坊」、使用廢棄吸管做成螢光花的「手工吸管夜光花卉」、獲得成功大學有機認證的「承德可可園」、使用新鮮水果熬煮且沒有化合添加物的「柚子茶飲」等等。
「未來行動餐廳公車」採節能設計、綠色循環與健康場域三大設計主軸，節能設計包括「無人化公車空中花園」遮陽美化、節能風扇系統與LED電視與太陽能燈飾；綠色循環則透過工研院技術提取「咖啡廢渣」，萃取為「咖啡渣純露」營造香氛環境；而健康場域則以工研院自力研發的「舒曼波製造機」，促進進入場域後人體交感神經與副交感神經的平衡。