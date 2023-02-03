李鎭赫3月來台北！回憶徐玄振「熱情對待」 直呼虛脫了
韓星李鎭赫近幾年從歌手轉戰戲劇圈，成績十分亮眼。他2019年曾來台灣舉辦粉絲見面會，今（3日）宣布確定二度訪台，3月4日要在Legacy MAX舉辦《2023 LEE JIN HYUK LIVE CONCERT [4eVer] IN TAIPEI》演唱會。
記者陳雅蘭/綜合報導
李鎭赫2015年以韓團「UP10TION」成員出道，今年是他迎接個人活動4週年，他也決定走出海外，第一站就選擇台北，對於相隔3年再次造訪，李鎭赫相當期待與台灣粉絲相見，演唱會取名為「4eVer」則是把forever和粉絲團名稱V-DAN合併，同時蘊含著與大家永遠在一起的意義，他除了積極準備這次演出，也預告將有許多福利與禮物。
李鎭赫2020年開始挑戰戲劇演出，在《那個男人的記憶法》、《請確認活動吧》等作品都有精彩表現，去年於《為何是吳秀才》裡飾演法學院學生一角更是亮眼。他去年底在「SBS演技大賞」上與徐玄振的一段即興熱舞，亦成為網友熱議的話題，李鎭赫日前透露，原本徐玄振只知道他當天會上台表演，原本打算到台下故意跪下「撩」一下她，沒想到對方竟起身跟著跳，這樣的熱情回應讓他不知所措，只好硬著頭皮拚下去，他回憶當時跳完後虛脫，卻沒想到這段演出成了經典片段，相當感謝徐玄振的熱情即興發揮。
李鎭赫《2023 LEE JIN HYUK LIVE CONCERT [4eVer] IN TAIPEI》將於3月4日在台北信義劇場Legacy MAX舉行，票價分為5800元、4800元、3800元，2月19日上午11點11分在火星售票系統開賣。