台灣原創遊戲《棄海》登任天堂Switch！免費DLC也將釋出
台灣獨立遊戲研發團隊「光穹遊戲（18Light Game Ltd.）」此次在2023台北國際電玩展中（Taipei Game Show，TGS）宣布，旗下類銀河戰士惡魔城遊戲《棄海》即將推出任天堂Switch數位版本，即日起開放預購，並在3月7日正式發售。遊戲最新內容「原初海神」免費DLC也將於發售同日上架 Steam、GOG。
記者張志浩/綜合報導
官方表示，玩家在《棄海》當中需化身名為「波弟」的半魚人守護者，與作為武器的機械劍魚夥伴「勃 朗特」聯手斬除變種魚怪，解救人類所打造的海底都市。透過蒐集技能道具與拾獲裝備 來學習各式連鎖技能、解開地圖機關，充分體驗雙主角操作帶來的挑戰和打擊感。
《棄海》團隊表示，遊戲上架後即獲得海內外好評，驚險刺激且頗具難度的Boss戰在深度玩家間引起討論。為此，開發團隊決定推出「超高難度」形式的「原初海神」 DLC ，供粉絲切磋技術。在超高難度模式下，玩家必須依序擊敗魔王並生存到最後，戰鬥全程通關後將獲得新的獎勵造型 Skin 「 波弟 ES-021」。
官方指出，本次《棄海》在任天堂 Switch 版本體驗的玩家將獲得專屬造型 Skin 「波弟 SW-417」，造型 Skin 可於《棄海》遊戲本體中套用，並在故事中欣賞主角波弟展現截然不同的面貌。《棄海》任天堂 Switch數位版本即日起開放預購，現在預購享10％優惠，遊戲最新內容「原初海神」免費 DLC 也將於3月7日上架，玩家可至Steam、GOG、任天堂 Switch商店下載遊玩。