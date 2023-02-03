陳建仁比蘇貞昌好！黃珊珊：至少願意找六都首長開院會
台北市前副市長黃珊珊今（3）日下午接受廣播節目專訪，主持人前立委蔡壁如在節目中詢問，針對本週甫上任的閣揆陳建仁與新內閣團隊有何看法？對此黃珊珊則直言「比原本的蘇貞昌要好一點」，原因在於陳建仁上任第一件事情就是邀集六都首長一同參與行政院會，「蘇貞昌任內已經一年多不邀請六都首長了，因為疫情期間大家都會開砲。」
記者丁上程／台北報導
前立委蔡壁如今日下午主持廣播節目《中廣論壇》，並邀請台北市前副市長黃珊珊進行專訪。被問到本週剛上任的新內閣團隊，黃珊珊認為，部分內閣成員並沒有更換，而有更換的人大多數還是政治任命，「也有可能因為只剩下一年多，好的人不願意去做。」黃珊珊說，看得出來民進黨政府還是以選舉作為主力部隊，還是在做選舉規劃比較多。
「沒有看到一些新的政策，譬如說哪個首長上來他想要做什麼事。」黃珊珊說，就感覺像是內閣總辭了，然後好不容易湊成了一個新團隊，但是要做什麼新的政策好像不知道，變成只是為了換人而換人，然後對外界有交代，「還是歸根究底一句話，這個改變應該要讓台灣更好。」
而對於新任閣揆陳建仁，黃珊珊則是讚譽有加。「換了陳建仁比原本的蘇貞昌要好一點，至少我看到他願意邀請六都首長一同開行政院會。」黃珊珊說，三年疫情期間，因為六都首長常常到行政院會「放砲」，後來行政院方面就以疫情為由，不邀請六都首長來開行政院會，所以已經一年多沒有受邀了。
「所以我很高興至少看到陳建仁行政院長，一上任第一件事情是先邀六都首長。」黃珊珊說，六都首長才是在執政第一線面對人民的人，行政院也是為了要解決全國人民的問題，即使六都首長與中央執政當局是不同黨派，也應該邀傾聽大家的意見，「也因此陳建仁上任後願意與六都首長召開院會，至少開始有一個比較願意溝通的角度。」