蔡英文：7年執政大家或許不夠滿意　但盼繼續支持新內閣

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蔡英文表示，這幾年挑戰很多，但讓世界看到台灣人真的很有韌性。當面對來自中國的威脅，台灣人展現自信跟冷靜，這讓國際上有很多對她的評價，「但這不是蔡英文個人，是台灣人集體榮耀」。
蔡英文說，前行政院長蘇貞昌前幾年帶領內閣團隊一關一關過，真的很能忍，忍到交接完馬上去開刀，希望大家給他鼓勵。未來一年也是挑戰重重，政府要持續把經濟穩住，對於受到衝擊的弱勢者也要特別照顧，希望新的內閣在蘇貞昌打下的基礎繼續進步。
蔡英文也感性表示，過去近7年施政，大家或許有些不滿意，但是大家也都能夠體諒政府做不夠，謝謝大家，也希望持續給予執政團隊支持，讓政府做更多的事情。相信國家發展方向如果是正確的，大家繼續團結，台灣一定會進步、會更好。
鄭文燦說，遇到越大困難，大家要越團結，行政院長陳建仁說，政務官要像牧羊人一樣，而好的牧羊人身上要有羊的味道，如此才是接地氣，看到人民的痛苦。
鄭文燦表示，針對6000元津貼，特別預算這2天已在準備，希望能趕快領、方便領，用多元的方式領。希望蔡英文執政的8年，是台灣人幸福的8年，也是展現台灣個性的8年，更希望以後的總統候選人能夠順利當選。
許立明說，自己接任民進黨秘書長後，相當忙碌，這是他接任民黨秘書長後的第一場公開餐會。台灣之友會長年對台灣主權、守護台灣自由民主價值很堅持，這讓身為「台灣囝仔」的他很敬佩，自己要藉此跟大家表達敬意。