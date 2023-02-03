多當2天立委就有薪資？林奕華主動退2月薪水與酬酢品費
國民黨前立委、台北市副市長林奕華，昨（2）日辭去立委一職後，今（3）日正式就任副市長一職。不過由於立委辭職時間延後2天，也遭到公民監督國會聯盟質疑「只當2天立委就能領薪水」。對此林奕華上午受訪時僅表示按照立法院制度走，絕對不會發生溢領的狀況；不過下午林奕華隨即委託律師，將該月已經入帳的薪水及酬酢品費用，全數繳回立法院人事室。
記者丁上程／台北報導
在歷經各項風波後，林奕華終於就任台北市副市長一職。不過由於疑似是為了規避立委補選而延遲辭職，讓外界直指林奕華與國民黨「沒收補選」；此外公督盟方面也批評，由於立委是每個月月初領該月薪水，延遲兩天才辭職的林奕華，應該要把該月薪資退回給立法院。
對此林奕華今日上午接受媒體訪問時，僅表示立法院有立法院相關的規定，所以都是按立法院制度來走，絕對不會發生所謂溢領狀況。不過下午隨即委託秘書，主動將二月份立委剩餘日數薪資與酬酢品費用，回繳給立法院人事處。
林奕華表示，過去立法委員請辭後，依慣例立法院都會於一定時間內核算並通知卸任立委應繳回之相關費用總金額。林奕華說，自己請辭立法委員後，立法院至今仍未核算並通知需繳回之金額，因此委派秘書，主動向立法院人事處繳回二月份立法委員剩餘日數薪資，以及酬酢品費用。