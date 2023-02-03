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疑中國間諜氣球飛美國上空　北京當局急回應：炒作無益

▲五角大廈表示正追蹤一個飛越美國本土的中國偵察氣球，由於出現地點在美國陸基核武重地並適逢國務卿布林肯訪中前夕而引發關注。（圖／翻攝自abc News）
▲五角大廈表示正追蹤一個飛越美國本土的中國偵察氣球，由於出現地點在美國陸基核武重地並適逢國務卿布林肯訪中前夕而引發關注。（圖／翻攝自abc News）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國五角大廈2日時表示，目前正在追蹤疑似由中國派出、飛越美國上空的監視氣球。美國防部官員表示，「非常有信心」那是一顆中國的間諜氣球，並已經與中國官員「緊急」接觸，溝通情況的嚴重性。不過中國外交部3日下午緊急回應，稱目前中國方目前正在核實情況，並強調猜疑和炒作無益於問題的妥善解決。

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中國外交部發言人毛寧表示，目前正中國方正在更進一步了解詳細情況，希望中美雙方都能用冷靜且謹慎的態度來釐清事件，並且強調「在真相大白前，猜測和炒作是無益的」。

毛寧隨後澄清，中方一罐遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。

多家外媒3日時報導，指出在美國領通發現「氣球」，美國五角大廈發言人萊德將軍（Brig. Gen. Patrick Ryder）表示，已經追蹤這個高空氣球數日，判斷這個氣球屬於中國，而在過去幾年不只一次觀測到這類活動。

一名不願透露姓名的美國官員表示，「這枚氣球的目的明顯是為了監視。」並指出美國軍方曾考慮在蒙大拿州上空將其擊落，但最終建議不要這麼做，因為碎片可能帶來安全風險。

中國官媒《環球時報》引述專家說法報導，稱美方的相關指控欠缺一句，探空氣球從中國飛往美國的可能性很小，在美國上空從事監視活動更是「無稽之談」。

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