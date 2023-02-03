疑中國間諜氣球飛美國上空 北京當局急回應：炒作無益
美國五角大廈2日時表示，目前正在追蹤疑似由中國派出、飛越美國上空的監視氣球。美國防部官員表示，「非常有信心」那是一顆中國的間諜氣球，並已經與中國官員「緊急」接觸，溝通情況的嚴重性。不過中國外交部3日下午緊急回應，稱目前中國方目前正在核實情況，並強調猜疑和炒作無益於問題的妥善解決。
國際中心徐筱晴／綜合報導
中國外交部發言人毛寧表示，目前正中國方正在更進一步了解詳細情況，希望中美雙方都能用冷靜且謹慎的態度來釐清事件，並且強調「在真相大白前，猜測和炒作是無益的」。
毛寧隨後澄清，中方一罐遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。
多家外媒3日時報導，指出在美國領通發現「氣球」，美國五角大廈發言人萊德將軍（Brig. Gen. Patrick Ryder）表示，已經追蹤這個高空氣球數日，判斷這個氣球屬於中國，而在過去幾年不只一次觀測到這類活動。
一名不願透露姓名的美國官員表示，「這枚氣球的目的明顯是為了監視。」並指出美國軍方曾考慮在蒙大拿州上空將其擊落，但最終建議不要這麼做，因為碎片可能帶來安全風險。
中國官媒《環球時報》引述專家說法報導，稱美方的相關指控欠缺一句，探空氣球從中國飛往美國的可能性很小，在美國上空從事監視活動更是「無稽之談」。