兩岸復航可提振經濟 總經專家：貿易依存度可能回到40%
日前大陸國台辦呼籲台灣恢復兩岸16個直航航點，對此，台灣經濟研究院研究員邱達生近日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，撇開疫情擴散的風險，以及過去陸客來台對他國觀光客所產生的排擠效果不談，雖然兩岸航點恢復，可望提振經濟，但台灣經濟也並非主要倚靠這部分，仍是以商品出口為主，而服務業的發展則仍以內需為重，另外，若兩岸航點恢復全面開放，台灣對中國的貿易依存度，可能會回到40%以上。
記者鄭妤安／台北報導
針對兩岸航點過去對台灣經濟發展的效益，邱達生表示，在民進黨執政以前，陸客來台人數較多，國內服務業在某種程度上有顯著拉抬的效果。國民黨執政時期，兩岸互動逐漸熱絡，根據交通部統計數字顯示，中國旅客自2010年起，即位居各國來台旅客人數之冠，甚至在2015年時，正式突破400萬大關，然而，在蔡政府上任後，陸客人數快速下滑，爾後則因受疫情衝擊，2020年、2021年，陸客來台人數分別僅有11.1萬人及1萬餘人，年減幅度更高達九成以上。
邱達生認為，撇開疫情擴散的風險，以及過去陸客來台對他國觀光客所產生的排擠效果不談，雖然兩岸航點恢復，可望為台灣觀光市場帶來好消息，更可促進國內服務業的業績與營收，但台灣經濟並非主要倚靠這部分，仍然是以商品出口為主，而服務業的發展則仍以內需為重。
中國先前的清零手段、防疫措施引起全球譁然，並在今年1月8日起正式解封國境，世界對於中國解封有助製造業供應鏈的穩定性抱有期待，今年因歐美國家需求疲弱，台灣上半年出口成績較為悲觀，台灣經濟研究院也曾表示，上半年國際情勢樂觀程度並不高，國內貿易與民間企業投資勢必也會受到影響，但內需表現依然穩定，尤其是民間消費、政府和公營事業的投資，是支撐今年經濟的關鍵主力。
由於中國去年實施封控措施，台灣對中國的貿易依存度從原先的42%，降至約38%，邱達生指出，依照過往經驗，若兩岸航點恢復全面開放，可能會回到40%以上，甚至在2020年時，曾創下近年來最高紀錄43.9%，即便在2015年時曾來到39.5%，也仍離40%不遠。