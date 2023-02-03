許富凱當「大玩樂家」！經典翻唱致敬寶島歌王洪一峰

衛武營新春期間強檔節目，大玩樂家2－《洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會》即將在2月4日、5日於歌劇院登場。新生代臺語歌手許富凱將挑戰洪一峰大師及葉俊麟作品，精選13首歌曲以古典樂改編，由簡文彬指揮長榮交響樂團、世紀合唱團，特邀音樂家呂聖斐彈奏大鍵琴，同時，邀請洪一峰的二兒子、知名音樂製作人洪敬堯擔綱音樂總監，完美結合正統古典音樂編制與流行音樂，重現臺語流行歌曲的黃金年代。
記者陳美嘉／高雄報導
衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營2023年節目持續以年輕、時尚為主軸，「大玩樂家」系列即為其中代表。此次由洪敬堯老師擔任這一次的音樂總監，集結許多優秀的古典音樂編曲家，並由新一代的實力派歌手許富凱來演唱，讓洪一峰老師的作品在這個世代，可以用一種更有意義、更鮮明的方式被大家所熟知。
歌藝精湛擄獲眾多樂迷的許富凱提到，小時候在唱歌時一定都會唱到洪一峰老師的歌，能夠演唱他的歌真是一件很榮幸的事情，加上音樂會集結了洪敬堯音樂總監、劉慕堯老師齊聚在衛武營，真的是一個很棒的緣分。
大玩樂家2－《洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會》精選洪一峰大師的經典臺語歌謠。擔任該檔節目的音樂總監洪敬堯也參與編曲製作，他強調，這一次《大玩樂家2》以古典樂重新詮釋，直接讓我父親的歌曲跳脫到另一個層次，真的讓我驚艷到！期許在跨界裡帶入創新的火花，同時感動更多來現場聽的聽眾們。
為搭配大玩樂家2－《洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會》的臺灣在地元素，衛武營也特別規劃最具臺灣味的「快閃餐食活動」，活動時間2月4日、5日13:00-21:00，只要持《大玩樂家2》節目票根至餐食攤位即可享有優惠，此外，Stage 5也將於開演前於歌劇院入口大廳販售限定商品。