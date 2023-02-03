持修遭跟蹤偷拍！IG列「5點」怒噴：我不是動物園的動物
「天后」張惠妹的愛徒持修在第31屆金曲獎獲得最佳新人獎，擁有獨特嗓音、強烈個人風格的他粉絲無數，也被封為「寶藏男孩」。不過他昨（2）日突然在IG以黑底白字發文，列出5點吐露心聲，希望粉絲們別忘記他也有私人空間，「希望各位都能考慮別人的感受，互相尊重，謝謝大家！」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
持修昨日在IG發文列出五點，表示因為不擅長直接說，就直接用打的。第一「我的家人朋友在我身邊的時候，請不要擅自拍照，跟我說，我都可以個人與大家合照，但請儘量不要打擾除了我之外的人」；第二「如果在某個地方遇到我想找我聊天什麼的都可以，但請不要我已經在離開那個地方的時候還持續跟著我，如果恰巧同路沒有關係，但不要一直找我講話，我就不擅長一直講話，而且我也不敢當面拒絕」。
第三，他特別強調：「我不是動物園裡面的動物！」希望粉絲無論是拍照還是錄影，至少先詢問他，「不要直接就拿著手機貼在我面前一直錄或拍，問過應該是基本的」；第四，他認為不管是詢問什麼，用詞語氣都應該客氣一點，「而不是那種『欸，廖持修，拍照』」，因為不管在哪，都不應該是這樣拜託別人事情，「所以如果你平常就很習慣沒有禮貌的話，就等到你學會禮貌再找別人說話」。
第五，他也表示，近期針對一些莫名其妙的跟蹤、過度騷擾、過度情緒化的私訊，他會開始封鎖帳號，「沒有回不代表沒有看到，最後提醒了！不管在哪裡遇到我，有禮貌的大家還是歡迎來找我，說話拍照簽名都沒問題，基本上合理的要求都不會拒絕的，除非我趕時間！」最後，他也在文末強調：「請不要忘記我也有我的私人空間，同時也希望各位都能考慮別人的感受，互相尊重，謝謝大家」。（編輯：郭佩蓉）