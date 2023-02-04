「間諜氣球」爆中美關係緊張　學者：絕非中方所說氣象用

巷仔內／內閣改組「尊賴」　府院黨就戰鬥位置拚交棒

▲英系要角表示賴清德在黨內獨強，所有人輔助其總統之路更順遂，讓政權得以延續是黨內的共識。（圖／總統府提供）
▲英系要角表示賴清德在黨內獨強，所有人輔助其總統之路更順遂，讓政權得以延續是黨內的共識。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／特稿

年假後的上班日，行政院立即對外宣布閣員名單，新閣員中，民進黨新潮流派系就囊括副院長鄭文燦、文化部長史哲、僑委會委員長徐佳青與陸委會副主委梁文傑，而從政後受到賴清德重用的陳宗彥接任行政院發言人，顯示總統蔡英文內閣改組充分尊賴；在新閣揆方面，陳建仁接任致詞強調院長是「人生最後政務公職」，言下之意無意投入選舉，賴清德黨內最大絆腳石已不復存在，一向鬥性堅強英系也坦言賴清德在黨內獨強，府院黨各就各位就戰鬥位置，「全力輔佐順利交棒是黨內共識。」

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內閣改組茲事體大，牽涉到總統的主觀意志，還需顧及到黨內派系平衡與選舉布局，在後小英時代，前副總統陳建仁最終點頭答應接任行政院長，而內閣改組名單拍板定案後，閣員一字排開可謂是新潮流當道，包括副院長鄭文燦、文化部長史哲、僑委會委員長徐佳青與陸委會副主委梁文傑，此外行政院秘書長李孟諺留任，加上內政部政次陳宗彥轉任行政院發言人，2人皆是賴清德嫡系人馬。

▲新內閣中堪稱新潮流出頭，多位要角包括鄭文燦、梁文傑、徐佳青與長史哲等人入閣。（圖／總統府提供）
▲新內閣中堪稱新潮流出頭，多位要角包括鄭文燦、梁文傑、徐佳青與長史哲等人入閣。（圖／總統府提供）
蔡英文在內閣改組上充分尊賴不言而喻，閣員名單出爐後，派系間未傳出異音，一部分也省去新黨魁的麻煩，否則黨內明槍暗箭恐讓賴清德應接不暇。而先前被英系視為「活棋」的陳建仁，在閣揆交接時強調這將是人生最後政務公職，並提及任期剩475天，此舉明顯代表個人毫無涉入選舉之意。

▲陳建仁接任閣揆致詞時表示，行政院長為人生最後公職，意指不想涉入選舉。（圖／總統府提供）
▲陳建仁接任閣揆致詞時表示，行政院長為人生最後公職，意指不想涉入選舉。（圖／總統府提供）
根據台灣民意基金會上月民調顯示，民進黨2024總統人選中，支持度依序為賴清德57.7%、陳建仁16.7%與蘇貞昌5.9%，如今最有條件與賴清德一搏的陳建仁無意參選，賴清德直攻總統大位看似順風順水，最大絆腳石已經不復存在。

蔡英文日前國安晨會也特別邀請賴清德出席，交棒意味濃厚，也從過去「英蘇體制」成為「英賴陳鐵三角」，府院黨鐵三角成形，現階段首要課題便是要迅速磨合，由大仁哥「溫暖堅韌」內閣施政讓人民有感，打破「討厭民進黨」民怨氛圍，重新贏回民心，成功讓蔡英文順利將政權交接給賴清德。

賴清德先前登記參選黨魁之際，有英系大老曾稱「輸誠不是投降」，2024似乎還別有盤算，這席話言猶在耳，如今活棋成死局。有英系要角表示，陳建仁接任新閣揆，閣員多數留任，期盼從原先蘇揆強勢作風轉變為大仁哥的溫暖力量，開創新局讓社會有感，同時助攻讓賴清德在2024勝出。

而英系2024是否有其他盤算，該人士說，無庸置疑黨內目前就是賴清德獨強，所有人將輔助其在角逐總統之路更順遂，讓民進黨政權得以延續，「這是黨內大家的共識！」另有正國會人士表示，2024總統大選心無旁騖，就是全力支持賴清德，但接任黨主席的賴往後該如何與正國會合作，這部分仍在磨合。

賴清德挑戰2024一路走來披荊斬棘，民進黨去年九合一遭逢全面潰敗，賴如今手握有黨機器，加上「英賴陳」府院黨鐵三角成形，各就各位，黨內更將賴定為一尊，齊心迎接11個月之後的「期末考」，誓言破除總統兩屆一律政黨輪替魔咒，順利交棒。反觀國民黨局勢混沌不明，2020的大亂鬥戲碼，恐又將重蹈覆轍，讓支持者再度陷入集體恐慌。

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