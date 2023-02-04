白喬茵說蓮潭燈會作品像稀飯　張博洋駁：明明是料多實在

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至於交通面，先不論可怕塞車潮或當地居民回不了家的問題，這麼大的圓形範圍，接駁車竟然只有一處，逛到一半覺得累了還是得走完；而小小孩方面，她沿途都看到有小孩直接蹲下來說「媽媽我不想走了」，自家的小女兒也是不斷說「媽媽我好累，可以回家嗎？」這個燈會在孩子眼裡究竟多無聊？
白喬茵最後表示，其實她很感謝市府願意重新重視蓮池潭，但是，在市府砸錢主導下，蓮池潭的軟硬體準備好了嗎？燈會行銷的目的是要讓遊客愛上這裡的美、之後願意一來再來，而不是失望地覺得被騙來，她想問陳其邁市長，這次燈會，對蓮池潭真的是正面宣傳嗎？
但議員張博洋則認為，這次高雄燈會，雖然經費不若去年台灣燈會來得多，但市府仍用心籌備，結合地方廟宇遶境參香祈福、結合左營商圈和眷村民宿，行銷眷村文化和美食，發揮左營在地特色，也呈現台灣多元文化價值；其中，更以最在地、最有台灣味的歌仔戲、皮影戲、掌中劇、民俗藝陣以及街頭藝人表演，讓燈會期間每晚的遊客都有不同的文化體驗。
張博洋說，這次燈會邀請在地藝術家YUKIJI雪路特別設計全台史上最大主燈（18公尺ㄇㄚˊ幾兔），共有13組燈飾作品，根據《Social Lab社群實驗室》最新統計，燈會話題網路熱議第一名就是高雄蓮池潭燈會。
張博洋表示，市府首次將燈會從愛河移往蓮池潭，嘗試不同的觀光策略，他認為應該給予更多的鼓勵，要鞭策可以，但是故意唱衰就大可不必，他隨便都能列出一堆燈會亮點，明明料多豐盛，白喬茵議員卻要說成「加很多水的稀飯」，「這水不就妳加的嗎」，對照白議員說的「稀稀落落」，比較像是故作文章。