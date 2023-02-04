補班日變天！中部以北連三天有雨　下周再迎一波鋒面

中央氣象局指出，今（4）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；華南雲雨區東移，臺灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。
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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨華南鋒前雲系、伴隨降水回波逐漸接近；東半部有局部零星降雨。今晨氣溫比昨晨微升，截至5：03本島縣市的平地最低氣溫為苗栗(西湖鄉)的13.1度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)14.0度，中部(嘉義東區)13.5度，南部(高雄內門區)13.8度，東部(宜蘭五結鄉)14.8度。
吳德榮指出，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面前雲系逐漸移入，北部及中部將先後轉有局部短暫雨，東半部亦有局部短暫雨的機率。
吳德榮說，元宵（5日）及下週一（6日）中部以北及東半部有局部雨，北部偶有較大雨勢；戶外活動、記得攜帶雨具。今日北稍涼，中舒適南微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至26度，南部14至29度，東部15至27度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二（7日）雲系北移，氣溫略升；北部及東半部仍有局部短暫雨的機率。下週三、四（8、9日）天氣好轉，日夜溫差擴大；西晴，東偶有局部短暫雨的機率。下週五（10日）下一波鋒面通過，天氣轉變。模式愈近期末，模擬的「不確定性」愈大，應持續觀察最新資料。（編輯：孫唯容）