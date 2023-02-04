注意！這款「人工淚液」遭細菌汙染 慘釀1死、5失明
注意！美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）2日表示，目前正在針對一起「人工淚液」相關的細菌感染群聚進行調查，由印度藥廠Global Pharma Healthcare生產、專制乾眼症的人工淚液「EzriCare」在全美12州爆發抗藥性感染，目前已有55名感染者，其中1人死亡，至少有5人永久失明，美國當局下令廠商下架。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，美國疾病管制暨預防中心發布聲明指出，多數感染者表示曾用過不含防腐劑的EzriCare，個案在血液、尿液和肺部都發現感染的現象，經過測試後，發現裏頭含有高度抗藥性的綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）。
目前美國疾病管制暨預防中心已在加州、康州、佛州、新澤西、紐約、等12個州，確認至少55人發生感染狀況，其中1人死亡，至少有5人永久失明。
對此，EzriCare 表示，公司不清楚有任何證據，明確顯示此次群聚感染與該產品有關，不過該公司目前已停止銷售這種眼藥水，並在官網上通知消費者，停用這款人工淚液。（編輯：孫唯容）