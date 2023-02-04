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不吃這套！中國辯氣球用途遭打臉　布林肯：難以接受

▲美國國務卿布林肯推遲訪問北京的計畫，直言中國間諜氣球事件令人難以接受。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯推遲訪問北京的計畫，直言中國間諜氣球事件令人難以接受。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入其領空，疑似為了蒐集敏感情資，引發外界高度關注。中國一開始說，「猜疑和炒作」無益於問題的妥善解決，後來又坦承氣球確實是中國的，不過是民用「科研」飛艇出於不可抗力因素才會偏離原有軌道。此說法遭到美國國防部打臉，強調那就是個偵查用的氣球，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）也發表聲明，直言中國此舉令人難以接受，已取消訪中行程。

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綜合外媒報導，布林肯原定5至6日訪問北京，就安全、台灣、俄烏戰爭、新冠疫情等議題進行會談，也是美中關係緊張升溫後，美國政府高層罕見赴中的一次，但現在，一顆「氣球」的出現卻改變了一切。

布林肯3日在一份聲明中表示，中國的行為侵犯了美國的主權，不可接受也不負責任，特別是在他訪問前夕發生，直言中國間諜氣球必須離開美國的領空。總統拜登（Joe Biden）也同意，此時去中國「並不合適」。

美國華盛頓史汀生中心（Stimson Center）的中國項目主任孫韻（Yun Sun），向新加坡《海峽時報》指出，如果布林肯按原計劃進行訪問，結果確實會很糟，但關鍵仍在於他決定什麼時候去，因為在種種國際形勢影響之下，機會之窗並不大，如中國將在3月舉行兩會，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）4月可能會訪問台灣，因此時間「不站在任何一方那邊」。

美國國務院高層人員透露，已將中國間諜氣球侵犯美國領空的事通知了盟友；鄰近的加拿大，其外交部發言人透過聲明表示，已就此事召見中國大使，「大力表達」對此類事件的立場。

美國民主與共和2黨，都出現呼籲「對中國採取強硬行動」的聲浪，停止中國的間諜活動。前總統川普（Donlad Trump）還在他的 Truth Social社交平台上發文，要求「擊落氣球」；眾議院議長麥卡錫也在推特上表示，氣球事件是「破壞穩定」的行為，必須有所解決。

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