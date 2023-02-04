不吃這套！中國辯氣球用途遭打臉　布林肯：難以接受

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布林肯3日在一份聲明中表示，中國的行為侵犯了美國的主權，不可接受也不負責任，特別是在他訪問前夕發生，直言中國間諜氣球必須離開美國的領空。總統拜登（Joe Biden）也同意，此時去中國「並不合適」。
美國華盛頓史汀生中心（Stimson Center）的中國項目主任孫韻（Yun Sun），向新加坡《海峽時報》指出，如果布林肯按原計劃進行訪問，結果確實會很糟，但關鍵仍在於他決定什麼時候去，因為在種種國際形勢影響之下，機會之窗並不大，如中國將在3月舉行兩會，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）4月可能會訪問台灣，因此時間「不站在任何一方那邊」。
美國國務院高層人員透露，已將中國間諜氣球侵犯美國領空的事通知了盟友；鄰近的加拿大，其外交部發言人透過聲明表示，已就此事召見中國大使，「大力表達」對此類事件的立場。
美國民主與共和2黨，都出現呼籲「對中國採取強硬行動」的聲浪，停止中國的間諜活動。前總統川普（Donlad Trump）還在他的 Truth Social社交平台上發文，要求「擊落氣球」；眾議院議長麥卡錫也在推特上表示，氣球事件是「破壞穩定」的行為，必須有所解決。