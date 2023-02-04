間諜氣球掀2國危機！中國外交部又嗆：沒宣布過什麼訪問
中國間諜氣球出現在美國上空一事，近日鬧得沸沸揚揚，雖然中國聲稱那是因不可抗力因素，而偏離原訂軌道的氣象科研氣球，但美國政界普遍質疑這樣的說法，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）也暫時取消赴中國訪問。不過面對外界撻伐，中國外交部4日上午又強勢發言，堅決反對美國部分政客、媒體藉機抹黑中國。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據中國外交部聲明，對於布林肯推遲訪華行程一事，中國堅持，那就是一艘民用性質、用於氣象等科研的無人飛艇，只是受西風帶影響，加上自身控制能力有限，才會誤入美國領空事，中方已核查並向美方作出反饋。
中國外交部強調，這完全是一次不可抗力導致的意外情況，事實非常清楚，而且中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空，堅決反對美國部分政客、媒體借題發揮，對中國進行攻擊抹黑。
聲明最後，中國外交部還聲稱，保持各層級接觸溝通，是中美兩國元首在峇里島會晤時的重要共識，2國外交團隊的職責之一，就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，中國予以尊重。