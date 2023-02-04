元宇宙虛實界線模糊　是「人設」還是更真實的自己？

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論壇上半場由思偉達暨Jcard鄧萬偉執行長擔任主持人，鄧萬偉表示，過去兩年元宇宙市場蓬勃發展，但科技是無法獨活的，正如過去所有產業的發展一樣，元宇宙並不是單一一項的技術，而是結了各式各樣科技才能打造出「元宇宙」
CoolBitX庫幣科技CoolWallet產品主管蔡謦宇與nspace創辦人暨執行長劉呈顥補充表示，許多人會把元宇宙概念和加密貨幣與NFT結合在一起，但事實上加密貨幣錢包只是跨進元宇宙領域的第一站，NFT也不是只有投資跟圈錢的功能，如何創造比「完售」更重要的價值才是元宇宙發展裡更值得思考的問題。政治大學傳播學院林日璇特聘教授更指出，「沉浸、互動、擁有」才是品牌與企業在元宇宙行銷中最重要的核心。
劉呈顥也強調，所謂的「元宇宙」不是另一個世界，也不是把我們現實生活的世界複製到虛擬空間，而是和人類的生活與行為緊密結合，就像我們每天透過手機進行各種活動，用手機和其他人進行社交，這就是「元宇宙」的概念。
林日璇也在座談中和大家分享許多透過元宇宙概念進行品牌行銷活動的經典案例，像是美國溫蒂漢堡創造角色在《Fornite要塞英雄》中打倒冷凍櫃解放牛肉，直播吸引大批玩家、網紅和實況主關注，就是將「和客戶一起玩」的互動元素發揮到極致的成功案例，另外台灣的米蘭數位攜手叁式聯手打造的「AnniVerse．紀念日365」NFT項目，則是強化了元宇宙品牌行銷的「擁有（Ownership）」概念。
總結三位講師與主持人內容，不論個人還是品牌，元宇宙行銷絕對不是單純的發行項目而已，結合VR、AR等技術，以及錢包和NFT項目的整合，從「沉浸、互動、擁有」三個面向出發，才是品牌在元宇宙行銷的重點。
論壇下半場由實境共創董事長暨總經理謝京蓓擔任主持人，LYDSEC來毅數位科技技術長張嘉顯、Speed 3D啟雲科技董事長暨執行長丘立全及小倉電子企業社創辦人鄭傑中三位講者進行對談。鄭傑中提到科技的發達帶來全新的可能，過去我們可能因為種種原因不想露出真實的自我，現在有了這些科技的幫助，我們反而可以更勇於展現出自己美好的一面，透過這些濾鏡、特效和虛擬身份／角色，打造一個更好版本，甚至是更為真實的自己。
張嘉顯以Facebook母公司Meta技術合作夥伴的經驗分享到，在元宇宙的場域裡，這些美化自己的科技和技術，除了更能增進人與人之間的互動交流外，AR技術的發展也為元宇宙概念下的社群活動帶來新的廣告商機。
丘立全則是強調，虛擬角色的出現，讓人與人之間的互動行為產生變化，也提醒大家在透過虛擬角色與他人進行互動的同時，要更注意個資與詐騙等資安相關議題。
結合主持人與三位講者的內容，人們可以試著想像，在不遠的未來，元宇宙不再只是一個概念，而是和我們日常生活更貼近的一種「生活圈」，當「美」成為虛擬數位世界裡的基本規格，屆時我們在元宇宙裡展現在世人面前的，是一個精心打造的「人設」，還是更為真實的自己，也值得我們深思。