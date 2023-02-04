助非洲女童返鄉　「擴大自行到案專案」進行中

移民署日前受理1名非洲查德籍國小五年級女生逾期居留，藉由「擴大自行到案專案」得以順利出境。12歲小孩原以依親事由於8年前入境，長期在台居留，近期趁著寒假及疫情稍緩，父母想偕同女兒返國，才發現忘了幫女兒辦理居留延期，導致居留證逾期，恐面臨出境後遭管制入國，回臺後無法完成學業。煩惱的父親遂尋求移民署北區事務大隊台北市專勤隊及台北市服務站協助，在獲知正逢移民署實施擴大專案，免收容、罰鍰由1萬元降至2千元，並且得不管制，讓父親及小女生都鬆了一口氣，直呼太感謝台灣了！
記者賴正琳／綜合報導
為維護逾期停（居）留外來人口基本人權，並協助平安返回母國，移民署辦理「擴大自行到案專案」，自民國112年2月1日起至6月30日止，為期5個月，在台逾期的外來人口未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁制出國等情事，不用被收容、繳最低罰鍰新台幣2千元且得免除管制。
本次查德小女生在台逾期居留1年多，因寒假欲返國探親，正巧符合本次「擴大自行到案專案」資格，由父親陪同自行到案及辦理相關手續，一家人很開心地說及時解決了難題，於寒假期間順利回國，後續也不影響學業。
移民署呼籲民眾如果有認識在台逾期停（居）留的外來人口，能夠鼓勵當事人把握機會，趕快出面自行到案，本次並已設置專案免付費諮詢專線：0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，歡迎利用專線諮詢自行到案相關訊息。