「間諜氣球」爆中美關係緊張 學者：絕非中方所說氣象用
在美國國務卿布林肯出訪中國大陸前夕，美國軍方追蹤到中方空飄的「間諜氣球」引發爭議，不僅可能影響布林肯訪中的行程，更可能造成美中對立情勢更加嚴峻。雖然中國方面也隨即承認該氣球屬於中國，不過強調屬於民用性質，為氣象等科研任務，且是不可抗力因素才會誤入美國。對此國防安全研究院所長蘇紫雲認為，這次引發中美爭議的「間諜氣球」應該不是去拍照的，但也絕非中方所說「氣象用途」。
記者丁上程／台北報導
蘇紫雲在接受記者訪問時，說明這種「間諜氣球」最早用於軍事大概是在19世紀末期，當時是用來觀測「砲兵落點」，之後隨著的飛機出現，氣球並未就此沒落。近年來參戰最具代表性是在二次大戰末期，日本會使用這種空飄氣球載運小型炸彈轟炸美國西岸，甚至一度有考慮載運生化武器，企圖影響當時美國西岸玉米田的收成；至於台灣跟中國大陸方面，過往也會透過氣球互傳心戰文宣品。
蘇紫雲分析，這次引發爭議的「間諜氣球」，任務應該並非「拍照」，而是作為衛星的輔助角色。「以軍規衛星來說解析度是15公分，要拍照就已經相當足夠，所以不用大費周章放氣球去拍攝。」蘇紫雲解釋，氣球更像是衛星的輔助，透過慢速移動到美國，完整搜集大氣的資訊，包含溫度、濕度、風向等等，可以作為資料庫使用，未來要採取攻擊時，可以得知大致的氣象狀況。
但蘇紫雲也直言，這顆氣球也絕對不會如同中方所說「氣象用途」。「為了偵測氣象，台灣中央氣象局每天也都會施放兩顆，但時效性相當短，升到一定高度就會消氣回到地面上。」蘇紫雲說，這次中方被美方發現的氣球，透過照片可辨別出有設置「太陽能板」，就是為了要長期工作，讓內部電子零件能夠搜集訊號以及大氣資料，甚至可能還有設置校正方位的小型馬達。
蘇紫雲認為，除了搜集大氣資訊外，由於該顆氣球飄行在大氣層內，因此比起衛星、雷達等設備，更能有效攔截並搜集美國來自地面的「電子訊號」，雖然該顆氣球可能不具分析功能，但仍舊能透過發送訊號至衛星，然後再回傳至中國的大型電腦進行分析。