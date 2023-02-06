今日來講股／台股短線多頭未結束　新一周可望驚驚漲

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為此，亞洲投顧分析師鄭偉群表示，以鮑爾的立場，打壓通膨仍為其首要目標，去年全球股市多次反彈後急殺，都是因為鮑爾後來的鷹派言論。因此，若要說他偏向鴿派言論，他認為仍要觀察接下來的經濟數據。以近期美國科技股來看，仍是為跌深後反彈加上空頭回補的行情。
而最弱的NSDAQ指數突破去年10月份整理底部頸線11571點後，仍有機會挑戰去年8月分的反彈高點位置13181點。鄭偉群認為科技股仍有上漲空間，最差就是個股反彈輪動整理，這些都要持續觀察。
新一周台股操作部份，以技術面來看，鄭偉群表示其實台股這波站上年線15337點、五日線15464點，若能守穩就代表短線多頭沒有結束，當然台積電若突破543元，對市場信心也是有追價的力道，但若台積電漲多拉回震盪也不用過分擔心，因為很多個股籌碼面是非常乾淨，融資相對在低水位，目前沒有過熱也沒有爆量，台股新一周還是有機會驚驚漲。
不過，鄭偉群也提醒，台股短線急漲過後，指數上漲空間應該會被壓縮，大型股上攻力道應會減弱，這時間可擇優逢低佈局低檔跌深電子股，像聯發科3日舉行法說會，要觀察釋出的第一季展望有沒有機會利空不跌。另外IC設計軋空指標創意也是觀盤重點。晶心科、M31等操作重軋空氣勢。而PC及手機族群，以聯發科為指標，記憶體則是群聯，但股價急漲3天後切忌追價。至於低檔車電股如鴻海集團，或第三代半導體長線成長態勢不變，為逢低佈局最佳標的。
鄭偉群表示，近期傳產漲多股也開始連動，如東哥遊艇，王品等，股價大漲軋空力道減弱後，也必需避開。生技股仍為今年政策做多及經濟成長趨緩的最佳避風港之一。如合一等待大陸藥證及北美授權結果，藥華藥擬取得日本藥證及大陸藥證，為目前指標股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。