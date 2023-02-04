疑似中國間諜氣球具「機動力」　外媒分析敏感原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
智庫「哈德遜研究所」亞太安全主席克羅寧（Patrick Cronin）則認為，中國的衛星不斷在監視美國的洲際導彈領域和其他戰略基地，使用間諜氣球似乎多此一舉，但若這個氣球真的來自中國，不排除是北京想在布林肯訪華前先吸引美國的注意力，從而釋放信息，在緊張局勢失控前，美國應該放棄對台灣的支持和在亞洲推進防禦活動。
《國會山莊報》也引述部分專家看法，認為這顯示無人駕駛飛行器已逐漸成為全球趨勢，如果該氣球真的很危險，應該早就被擊落了。不過其他人，如蘭德公司（RAND Corporation）高級國際防務研究員蒂希思（Timothy Heath）就指出，相較於衛星，間諜氣球是相對便宜且難以檢測的情報收集方法，最早可追溯至內戰時期，由於上面金屬不多，不會輕易被雷達發現，較新的技術甚至允許氣球連接小馬達，這樣就可以調整氣球的位置，然後它們就可以在一個地方停留很長一段時間。
美國國防部前副助理魯杰羅（Anthony Ruggiero）則聲稱，不管是不是間諜，氣球在美國敏感軍事地點上空被發現，就標誌著嚴重的挑釁，而且還是發生在中美軍事緊張升溫之際：「中國有可能試圖調查並了解本屆政府將如何應對此類事件，測試拜登政府是否因烏克蘭戰爭而分心。」
《華盛頓郵報》分析，如果出現在美國上空的，真的就是間諜氣球，配有相機或電信之類的設備，就可能將信息傳回本國，但如果不拿到設備本身，就很難準確判斷氣球到底是做什麼用的，最好是找機會將其擊落，直接檢視它收集的，究竟是不是單純的氣象數據。
關於最初被發現的氣球動向，氣象學家詹妮弗格雷（Jennifer Gray）認為，可能會飄到卡羅萊納或維吉尼亞州附近。北卡羅萊納州的加斯托尼亞警察局，也發文提醒居民，如果看到可疑的間諜氣球，記得先不要朝它開槍。