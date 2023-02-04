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新住民搓湯圓　享受幸福元宵

▲參加元宵節活動的新住民朋友，正在揉和糯米粉及天然食材調色過程。（圖／移民署）
▲參加元宵節活動的新住民朋友，正在揉和糯米粉及天然食材調色過程。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

元宵節是每年的正月即農曆元月十五日，古人稱夜為「宵」，是一年當中第一個月圓之夜，也是一元復始，大地回春的夜晚，移民署北區事務大隊基隆市服務站在元宵佳節前，提前邀請通譯夥伴及新住民朋友一起親手製作「元宵」，並由擔任通譯的姊妹介紹元宵節由來及習俗，齊聚體驗佳節氣氛，分享從舊年跨到新年，每個人的嶄新目標。

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▲越南通譯武碧蓮介紹越南文化融合台灣的元宵節的習俗。（圖／移民署）
▲越南通譯武碧蓮介紹越南文化融合台灣的元宵節的習俗。（圖／移民署）
越南通譯武碧蓮以越南文化融合台灣的元宵節的習俗做分享，她說：「正月十五是新年的第一個滿月，越南人認為這是個神聖的日子，要吃開年飯，其實就跟台灣一樣，豐盛食物、熱鬧慶祝，就能代表新的一年可以興旺順利，而粽子和糯米類是她們的主要食物，吃粽團圓、糯米黏感情深，有美滿之寓意，她也帶來越南長粽分享給其他新住民夥伴享用，祝福大家一起新年團圓美滿。」

▲新住民朋友把綠豆沙、紅豆餡揉入糯米粉皮，製作越式湯圓。（圖／移民署）
▲新住民朋友把綠豆沙、紅豆餡揉入糯米粉皮，製作越式湯圓。（圖／移民署）
印尼通譯翁秀紅說：「她曾經看過台灣傳統的元宵湯圓製作，需用乾糯米粉在竹篩上反覆滾動完成大小適中的湯圓，她說這次因考量時間緊湊及器具不易借用，故與其他通譯姊妹、新住民朋友改以手搓湯圓方式來替代。」越南通譯鄧氏黃則說：「越式湯圓會融入許多天然食材，讓湯圓有各種繽紛顏色，本次我們運用地瓜、七葉蘭調色，並揉入綠豆沙、紅豆餡等來增添風味，相當好吃。」

基隆市服務站主任毛兆莉表示，台灣是個多元文化並容的社會，新住民朋友將台式黑糖與越式椰奶結合，就像多種族與多文化的時代融合與演變，產生了綜合性的文化平權，彼此接納並且欣賞不同文化所具有的差異。另移民署111學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫近期將開放申請，報名期間自112年2月20日（星期一）至112年3月20日（星期一）完成系統報名作業，並下載申請表等資料，連同應檢附文件，於112年3月27日（星期一）前寄至移民署，獲獎名單預計112年5月底公告，歡迎新住民及其子女踴躍報名參加。

▲移民署推動在台逾期外來人口「擴大自行到案專案」，逾期人口現身輕罰、移民署協助回家文宣。（圖／移民署）
▲移民署推動在台逾期外來人口「擴大自行到案專案」，逾期人口現身輕罰、移民署協助回家文宣。（圖／移民署）
為有效降低逾期外來人口在台人數，維護其基本人權，移民署自民國112年2月1日起至6月30日止，推動「擴大自行到案專案」，在台逾期的外來人口未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁止出國等情事，自行到案者，得適用免收容、繳最低罰鍰新台幣2千元及得免除管制等措施，呼籲民眾、新住民朋友們協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期停（居）留外來人口，主動投案，儘早返家，相關專案資訊可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」或勞動部「1955」專線洽詢。

▲移民署基隆市服務站主任毛兆莉向新住民宣導「擴大自行到案專案」。（圖／移民署）
▲移民署基隆市服務站主任毛兆莉向新住民宣導「擴大自行到案專案」。（圖／移民署）

助非洲女童返鄉　「擴大自行到案專案」進行中

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