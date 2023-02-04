台優質紡品前進紐約展 吸400買主造訪、商機6000萬
紡拓會組團參加於紐約舉辦的「2023年美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會（冬）（Texworld NYC）」，於2月2日圓滿閉幕。紡拓會參加紐約Texworld展，共徵集南緯、富利揚、群馥、詮潁、富豐、帛諦、亞太、第一聯合及勝利蕾絲等廠商參展，產品範圍涵蓋流行及功能性布料、成衣、配件等。根據現場調查，造訪台灣館的買主約400人次，預估商機約200萬美元（約新台幣6000萬元）。
記者許家禎／台北報導
紡拓會指出，紐約Texworld為北美最具盛名的紡織成衣專業展，也是匯集世界各地頂尖紡織成衣業者的時尚舞臺。本展於紐約曼哈頓Javits Center舉行，本屆展出面積約110,000平方英呎，同期同地並舉辦紐約成衣及時裝配件展覽會(Apparel Sourcing NYC) 、Global Footwear Sourcing及 Printsource，是美國東西岸品牌買家固定到訪的採購平台。
紐約匯聚美國頂級品牌、零售商、批發商、自有品牌、成衣及配件製造商，以及時尚設計公司，此次到訪本展的知名買主包括 Macy’s 、American Eagle 、Target 、Victoria’s Secret、Fila、Amazon、Champion、Hanes、Diesel、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Lululemon、Walmart、Aerie、Calvin Klein 等。
紡拓會表示，美國一直是台灣紡織品重點拓銷市場，依據2022年經濟部統計資料，台灣紡織品主要接單地區排名第一為美國，金額達45.8億美元，占我紡織品外銷訂單比重37%，美國也是我國紡織品第三大出口市場，出口金額達7.87億美元。紡拓會為協助業者拓銷美國市場，將持續協助紡織業者參加當地相關拓銷活動。