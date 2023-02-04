MLB／名將之子青出於藍！金鶯19歲狀元獲邀大聯盟春訓

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去年賽季Holliday在新人聯盟僅出賽8場，就打出.409/.576/.591的屠殺打擊三圍，也因此被升上1A，但他似乎還在適應，升到1A之後出賽12場，打擊三圍下滑到.238/.439/.333。
雖然Holliday生涯目前僅有20場職業比賽的經驗，但目前在大聯盟官方的百大新秀排名卻已經高居第12名，而本次金鶯公布的大聯盟春訓獲邀名單中，除了Holliday以外，還有百大新秀排名第40的外野手Colton Cowser、排第74的內野手Jordan Westburg、排第80的外野手Heston Kjerstad，以及潛力左投Cade Povich跟兩位潛力內野手Coby Mayo、Connor Norby等年輕新秀。
除了上述新秀外，休賽季以小聯盟合約加入金鶯隊的前聯盟頂級新秀Nomar Mazara也在這份受邀春訓的名單中，他生涯效力過德州遊騎兵、芝加哥白襪、底特律老虎以及聖地牙哥教士等隊，卻都沒能打出球團對他的期待，新賽季加入金鶯也將一搏再次延續大聯盟之路。
後續金鶯隊還可能邀請更多沒在40人名單的球員加入春訓，他們陣中的投捕將於2月15日陸續到位於佛羅里達州薩拉索塔縣的春訓基地報到，而其他位置的球員則訂於2月20日報到。