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MLB／名將之子青出於藍！金鶯19歲狀元獲邀大聯盟春訓

▲金鶯隊選秀狀元Jackson Holliday（圖／美聯社／達志影像）
▲金鶯隊選秀狀元Jackson Holliday（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

大聯盟名將Matt Holliday的兒子，同時也是去年選秀會被巴爾的摩金鶯以狀元之姿選上的19歲內野手Jackson Holliday，去年賽季雖然僅在新人聯盟以及1A出賽20場比賽，但金鶯球團仍將他排進新球季的「非40人名單的大聯盟春訓獲邀選手」，展現出對他的期待。

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去年賽季Holliday在新人聯盟僅出賽8場，就打出.409/.576/.591的屠殺打擊三圍，也因此被升上1A，但他似乎還在適應，升到1A之後出賽12場，打擊三圍下滑到.238/.439/.333。


雖然Holliday生涯目前僅有20場職業比賽的經驗，但目前在大聯盟官方的百大新秀排名卻已經高居第12名，而本次金鶯公布的大聯盟春訓獲邀名單中，除了Holliday以外，還有百大新秀排名第40的外野手Colton Cowser、排第74的內野手Jordan Westburg、排第80的外野手Heston Kjerstad，以及潛力左投Cade Povich跟兩位潛力內野手Coby Mayo、Connor Norby等年輕新秀。


除了上述新秀外，休賽季以小聯盟合約加入金鶯隊的前聯盟頂級新秀Nomar Mazara也在這份受邀春訓的名單中，他生涯效力過德州遊騎兵、芝加哥白襪、底特律老虎以及聖地牙哥教士等隊，卻都沒能打出球團對他的期待，新賽季加入金鶯也將一搏再次延續大聯盟之路。


後續金鶯隊還可能邀請更多沒在40人名單的球員加入春訓，他們陣中的投捕將於2月15日陸續到位於佛羅里達州薩拉索塔縣的春訓基地報到，而其他位置的球員則訂於2月20日報到。

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