影／探訪百年泰式老屋　台灣網紅在曼谷老城區遊玩

隨著疫情鬆綁，許多國人飛往泰國，曼谷頓時成為熱門的國際旅客目的地。台灣影片創作者李潔長期定居在泰國曼谷，這次她帶著母親前往老城區，一起探訪曼谷的40年麵店，同時走訪老城區，觀覽泰國古典風情濃重的街區。
記者賴正琳／綜合報導
位於湄南河畔的餐廳「我的阿公阿嬤家（My Grandparent's House）」，這家店是40年的老麵店，現在也有在賣甜點和飲料。運用泰國經典的木屋設計打造，並且牆上掛著許多老闆的阿公和阿嬤的黑白照片。最可愛的是，一進店內，就有服務人員大聲地說：「有台灣來的客人」，讓李潔覺得很有趣，雖然自己說的是中文，但能馬上被認出是從台灣來，而不是從其他也講華語的國家，讓人倍感親切。在餐廳裡，李潔點了一些甜點和零食，並完整呈現湖濱餐廳的美好風情。由於進入餐廳需要脫鞋，感受上就像是真的到了別人的阿公阿嬤家，相當有趣。
會講泰語的李潔在泰國拍攝多支影片，並探訪巷弄、體驗當地生活和記錄風土民情。如果對她的影片感興趣，也可以到她的頻道觀看完整版曼谷老城區遊玩影片。
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