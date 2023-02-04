台灣曾見偵察氣球！蔡適應籲建SOP 何志偉：小心無人機
美國領空出現中國的偵察氣球，中央氣象局局長鄭明典表示，台北上空也曾於2021年9月、2022年3月出現過同樣的氣球，引發關注。對此，民進黨立委蔡適應今（4）日表示，會要求國防部、國安局等相關單位做好因應SOP；民進黨立委何志偉說，氣球現在出現的頻率並不高，台灣真正更要小心的是無人機干擾；無黨籍立委林昶佐也表示，為維護國家安全，各部門都應提高警覺，一同防範中國無孔不入的威脅。
記者鄭宏斌/綜合報導
談到台灣也曾出現2次偵察氣球一事，蔡適應指出，這類氣球就算只是氣象科研用途，也有資料被蒐集的風險存在，更遑論有無從領空外進入領空的可能。
蔡適應進一步表示，尤其台北松山機場是軍民共用機場，他會要求國防部、國安局等相關單位，應對外詳細說明事件發生經過以及處置作為，未來有類似事情，也應該要做好因應SOP。
何志偉也說，台灣上空曾經出現過這類的氣球並不意外，不過現在頻率並不高，相比之下，台灣真正更要小心的是無人機干擾。
何志偉表示，中國政治性騷擾、心戰騷擾多過實質軍事動作，所以有相關軍事動作，是國安層面真的要去注意的，因為這代表在測試台灣與鄰國的反應。
林昶佐也說，中國大小動作頻頻，對其他國家做出越線的舉動，台灣在第一線長期遭受中國的文攻武嚇，軍機繞台的情況更層出不窮，會施放偵察氣球到台灣領空也不意外；為維護國家安全，各部門都應提高警覺，一同防範中國無孔不入的威脅。