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情人節「義享」為愛神助攻！驚喜告白、浪漫約會一手包

▲業者除了推出應景的情人送禮及用餐推薦攻略外，另有一系列從配對、告白到情侶共度的特別企劃活動。（圖／義享時尚廣場提供）
▲業者除了推出應景的情人送禮及用餐推薦攻略外，另有一系列從配對、告白到情侶共度的特別企劃活動。（圖／義享時尚廣場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

西洋情人節即將來臨，高雄義享時尚廣場即日起至2月19日規劃「心動情人節」活動，除推出應景的情人送禮及用餐推薦攻略外，另有一系列從配對、告白到情侶共度的特別企劃活動，不論位於戀情的哪個階段，都能享有專屬自己的甜蜜時光。

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義享時尚廣場於日前策畫了「義享調查局」活動，調查情侶間最希望收到另一半的禮物即是「吃飯」，為此商場也特別集結館內多家咖啡廳提供應景的情人節套餐，例如奎克咖啡，搭配季節水果推出「雙人莓果饗宴」；成真咖啡也將明星商品舒芙蕾列入「情人節限定午茶套餐」。

▲商場集結館內多家咖啡廳提供應景的情人節套餐，讓情侶們共渡美好的甜蜜時光。（圖／義享時尚廣場提供）
▲商場集結館內多家咖啡廳提供應景的情人節套餐，讓情侶們共渡美好的甜蜜時光。（圖／義享時尚廣場提供）
情人節禮物同樣也是不可少的重要儀式感，丹麥皇室精品 GEORG JENSEN 喬治傑生特別釋出 HEARTS OF GEORG JENSEN 喬治傑生之心系列純銀項鍊，以 「同心相守」 的靈感賦予愛心符號嶄新姿態； Bally推出鼠尾草綠釦式短夾；Longchamp COEUR鑰匙圈，不論是作為掛飾甚至裝飾包款的珠寶都是完美搭配。

為了讓更多民眾可以感受到情人節的甜蜜氛圍，義享特別在2月11日及12日兩天，與戀愛大學合作舉辦「換桌遇見愛 愛情先修班」聯誼活動，凡24到40歲未婚男女，僅需繳交活動報名費999元即可報名參加。

如果是已有心儀對象的民眾，也可透過義享戶外最吸睛大型LED螢幕來為戀情助攻，即日起至2月7日止，只要將自己與想告白的對象合照與20字內的文字，以私訊方式傳送至義享Facebook粉絲專頁，就有機會在2月11日至14日期間於大型戶外LED螢幕上進行輪播，讓所有人一同見證屬於自己的愛情故事。

除了一連串為戀情助攻的特別企劃活動外，即日起至2月19日止，凡義享卡會員於全館消費每滿520元，即可兌換抽獎機會乙次，就有機會抽中高雄萬豪酒店住宿券或京樂日本料理火鍋餐飲抵用金1萬元。2月28日前，義享卡會員當日消費滿3,000元還可兌換世界百大名畫大展門票乙張。

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