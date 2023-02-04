失聯移工妻子挺孕肚到案　將帶全家返鄉

近期移民署正推廣「擴大逾期居停留外來人口自行到案」專案，兩名來自印尼、住在新竹市的失聯移工「阿木」與「阿娜」聽聞此訊，發現該專案不僅採最低罰緩及免管制、還能免收容，「阿娜」近日挺著5個月大的身孕與同為在台失聯移工的先生「阿木」主動到移民署新竹市專勤隊辦理自行到案手續，夫妻倆帶孩子們回家的夢想終於就要完成了。
記者賴正琳／綜合報導
經專勤隊瞭解，「阿娜」與先生「阿木」失聯期間居住在新竹市南寮海邊一帶，靠著打零工維持生計，期間陸續育有五歲兒子及三歲女兒，「阿娜」目前還懷有五個月的身孕。兩人一直想給孩子們光明正大的身分和生活，但入不敷出的日子，讓返回印尼成為遙不可及的夢想；「阿木」說，當他得知移民署推出自行到案專案時，「阿娜」忍不住抱著孩子們放聲大哭說：「孩子們，我們終於可以回家了。」
新竹市專勤隊隊長范育誠表示，因應各國疫情趨緩及協助逾期停（居）留外來人口返國，內政部移民署自二月起至六月三十日、推動擴大自行到案專案，專案期間免收容、繳納最低罰鍰二千元、不管制禁止入國期間，專案執行首日即有十多名外籍人士主動投案並辦理返國手續。專勤隊在受理「阿娜」與「阿木」二人自行到案後，立即協助孩子們辦理出生證明及相關返國所需證件，一切手續皆完成後，一家五口就可安心返鄉。
范育誠進一步地說明，為防止外國人逾期滯留國內，未來修法針對逾期對象裁罰金額將從新台幣二千元至一萬元提高至三萬元至十五萬元，管制來台期限、更從最高三年提高到最高十年。除自行到案外，為展現執法決心，專案期間也會加強執行查察及掃蕩等工作。國人若有認識在台逾期停（居）留的外來人口，請協助趕快鼓勵當事人自行到案，如有疑問也可撥打移民署專案免付費諮詢專線0800-024-881提供多國語言了解專案內容。