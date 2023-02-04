武陵櫻花季下週二開跑！公路總局規劃賞櫻專車尚有餘票

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一日遊公共運輸部分，公路總局規劃「國光客運台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6條公共運輸接駁服務路線，各路線車票皆已開放預售，目前國光客運預售票已售出約3成5、豐原客運梨山至武陵已售出912張，櫻花季期間每天皆有餘票，各轉運站（除三星外）亦提供現場售票服務，歡迎民眾多加利用。
公路總局已督導客運業者完成疏運整備工作，並依照中央流行疫情指揮中心制定的指引執行相關防疫措施，落實候車場站、車輛及服務人員的清潔消毒工作，亦請民眾配合配戴口罩，安心搭乘公共運輸前往賞櫻。
另外，為了迎接花季來臨，公路總局已完成台7線、台7甲線沿線相關管制宣導牌面及設施檢視，同時為了增進行車安全，將派員每日執行路巡作業，確認路況通阻及路側設施清潔與完善。
公路總局提醒要上山賞花的民眾，台7甲線思源至梨山路段（45k-74k）屬單車道路段，其中45k-55k（思源-過中124線路口）路邊於櫻花季期間禁止臨時停車，並加強取締違規拖吊，另四季至思源（24k-45k）易發生濃霧，提醒自行開車前往的民眾，請小心駕駛，下坡路段請用低速檔，切勿超速。
公路總局表示，武陵農場櫻花季疏運即將展開，目前場內各類櫻花已逐漸盛開，花季開始後花海將更加盛況；目前仍有賞櫻專車車票，請要前往賞櫻的民眾多多預約賞櫻專車，搭乘大眾運輸前往享受花枝招展的饗宴。
公路總局再次提醒民眾，若要上武陵農場賞櫻，可先行上網查詢各項疏運措施及交通方式，並多加利用公共運輸前往。