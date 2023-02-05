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台灣燈會今登場！「打卡必拍」報你知：光影迷宮別忘預約

▲統一時代百貨打造4.5米高「福兔」打卡裝置，並且樂高「玩兔sweet 新春拜年趣」設定4道互動關卡，包含挑戰創意、拼砌技巧及競速等。(圖／記者周淑萍攝)
▲統一時代百貨打造4.5米高「福兔」打卡裝置，並且樂高「玩兔sweet 新春拜年趣」設定4道互動關卡，包含挑戰創意、拼砌技巧及競速等。(圖／記者周淑萍攝)

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣燈會今（5）日元宵節正式登場，睽違23年後，今年台灣燈會重回到台北市舉辦，除了四大燈區、12行政燈區外，再加上企業響應燈區，特地將整個台北市都變身「光影城市」！《NOWnews今日新聞》也為大家精選光展區、源展區、未來展區、中央展區之外，不可錯過的打卡必拍景點，一起尋找隱藏在北市中的兔兔！其中也要提醒旅客，「光鑰未來—全聯25」的光影迷宮，今日元宵節才正式登場，採限量預約入場制，想觀賞的民眾也得記得提早預約。

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▲全聯打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，其中4層樓高的LED數位光塔，將帶領參觀者進入一個全新的視覺世界。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，其中4層樓高的LED數位光塔，將帶領參觀者進入一個全新的視覺世界。（圖／記者鍾怡婷攝）
《光鑰未來_全聯25》

LED數位迷宮燈飾作品，全區使用超過2700片LED打造光影沉浸秀，加上高達12米的數位數位光塔以及5米高的福利熊，在迷宮中觀賞光影變化時，就猶如置身絕美夢境。作品預計展出15天，自1/31起可至專屬活動網站預約，每場限定人數免費參觀，滿額即關閉預約，想參觀的民眾可別忘手刀搶名額！

地點：台北市信義路五段100-1號

▲樂高新年活動。(圖／記者周淑萍攝)
▲樂高「玩兔sweet 新春拜年趣」設定4道互動關卡，包含挑戰創意、拼砌技巧及競速。(圖／記者周淑萍攝)
《樂高送玩迎兔年-玩兔Sweet新春拜年趣》

現場打造4.5米高「福兔」打卡裝置，並且樂高「玩兔sweet 新春拜年趣」設定4道互動關卡，包含挑戰創意、拼砌技巧及競速等，有「飛越蘿蔔田」「創意紅包砌」結合數位裝置用樂高DOTS系列設計獨一無二的兔年紅包；「蘿蔔豐年祭」搭配大鼓新年音樂節奏打出歡樂喜慶賀新年的活力樂章，以及「拼砌天燈趣」拼砌活動限定迷你兔，並將迷你兔放上通往草原列車，祈福許下新年願望，可獲得闖關獨家好禮迷你小兔子。

地點：統一時代百貨台北店

▲新光三越百貨公司就在面向捷運市府站側門擺出「HUG YOU光環」，利用多元的互動燈光展演與數位科技串聯，供民眾互動拍照打卡。（圖／北市觀傳局）
▲新光三越百貨公司就在面向捷運市府站側門擺出「HUG YOU光環」，利用多元的互動燈光展演與數位科技串聯，供民眾互動拍照打卡。（圖／北市觀傳局）
《HUG YOU光環・兔年燈展》

台北信義新天地A8北大門，由4隻萌兔一起擁抱成4米高的巨兔，搭配金曲製作人侯志堅專屬打造的主題曲，總計演奏超過200場聲光秀天天和大家互動；A9《夢想禮物TO YOU》燈區，民眾只要擁抱黃色HUG兔，便會馬上綻放彩色光芒並點亮巨型禮物盒，還能搭配IG互動濾鏡拍下驚喜美照；A11松壽路大門口的《自然祝福FOR ALL》，則在燈飾兩側設計象徵春天來臨的互動花座機關。

地點：台北信義新天地

【2023台灣燈會活動資訊】

活動日期：2023年2月5日至2月19日。

活動時間：週一至週四 : 14:00 - 22:00（亮燈17:00 - 22:00）；週五至週日 : 10:00 - 22:00 （亮燈17:00 - 22:00）。

展區：東區商圈「光展區」、松山文創園區「源展區」、信義商圈及四四南春「未來展區」、北市12個行政區「十二行政燈區」、「企業響應燈區」。

▲主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後，再度回歸值年生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈。（圖／觀光局提供）
▲台灣主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後，再度回歸值年生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈。（圖／觀光局提供）

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