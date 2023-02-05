台灣燈會今登場！「打卡必拍」報你知：光影迷宮別忘預約

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LED數位迷宮燈飾作品，全區使用超過2700片LED打造光影沉浸秀，加上高達12米的數位數位光塔以及5米高的福利熊，在迷宮中觀賞光影變化時，就猶如置身絕美夢境。作品預計展出15天，自1/31起可至專屬活動網站預約，每場限定人數免費參觀，滿額即關閉預約，想參觀的民眾可別忘手刀搶名額！
地點：台北市信義路五段100-1號
《樂高送玩迎兔年-玩兔Sweet新春拜年趣》
現場打造4.5米高「福兔」打卡裝置，並且樂高「玩兔sweet 新春拜年趣」設定4道互動關卡，包含挑戰創意、拼砌技巧及競速等，有「飛越蘿蔔田」「創意紅包砌」結合數位裝置用樂高DOTS系列設計獨一無二的兔年紅包；「蘿蔔豐年祭」搭配大鼓新年音樂節奏打出歡樂喜慶賀新年的活力樂章，以及「拼砌天燈趣」拼砌活動限定迷你兔，並將迷你兔放上通往草原列車，祈福許下新年願望，可獲得闖關獨家好禮迷你小兔子。
地點：統一時代百貨台北店
《HUG YOU光環・兔年燈展》
台北信義新天地A8北大門，由4隻萌兔一起擁抱成4米高的巨兔，搭配金曲製作人侯志堅專屬打造的主題曲，總計演奏超過200場聲光秀天天和大家互動；A9《夢想禮物TO YOU》燈區，民眾只要擁抱黃色HUG兔，便會馬上綻放彩色光芒並點亮巨型禮物盒，還能搭配IG互動濾鏡拍下驚喜美照；A11松壽路大門口的《自然祝福FOR ALL》，則在燈飾兩側設計象徵春天來臨的互動花座機關。
地點：台北信義新天地
【2023台灣燈會活動資訊】
活動日期：2023年2月5日至2月19日。
活動時間：週一至週四 : 14:00 - 22:00（亮燈17:00 - 22:00）；週五至週日 : 10:00 - 22:00 （亮燈17:00 - 22:00）。
展區：東區商圈「光展區」、松山文創園區「源展區」、信義商圈及四四南春「未來展區」、北市12個行政區「十二行政燈區」、「企業響應燈區」。